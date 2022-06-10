В Термезском районе Сурхандарьинской области на автотрассе международного значения M-39 был остановлен семиместный микровэн Damas, в котором водитель вёз 25 детей. Об этом сообщило областное УБДД.
Инспекторы дорожно-патрульной службы вернули машину в детсад, откуда детей везли по домам, и провели с администрацией разъяснительную работу, напомнив об обязанности родителей самостоятельно приводить и забирать детей.
В видеорепортаже УБДД воспитатель на вопрос одного из инспекторов, как она будет отвечать перед родителями, если с детьми что-то случится, говорит: «Мы же должны как-то работать».
Она сообщает, что взяла детей на воспитание, обеспечивая таким образом «охват» (дошкольным образованием). Безопасность детей обеспечивает водитель, который отвозит и привозит их.
Инспектор настаивает, что это запрещено Правилами дорожного движения и что водитель не может гарантировать поведение других водителей на дороге, особенно на междугородней трассе.
Машина помещена на штрафстоянку. Как сообщил представитель УБДД — за установку шторок на окнах передних дверей.
В прошлом году мы писали о водителе Damas в Ферганской области, который, не имея при себе водительских прав и других документов, вёз 28 воспитанников детсада по домам. Он был оштрафован за управление транспортным средством, не имея на это права.
Осенью сообщалось, что в Ташкентской области в 21% дорожно-транспортных происшествий (каждый пятый случай) участвовала автомашина Damas. При этом в Алмалыке на Damas пришлось 42% аварий, в Куйичирчикском районе — 35%.
Этот автомобиль широко используется в регионах Узбекистана в качестве общественного транспорта, заменяя не только маршрутное такси, но и автобусы, несмотря на несоответствие требованиям безопасности при перевозке пассажиров.
Cash Tayler
Если эта “автомашина“ не соответствует требованиям безопасности, то зачем тогда волбще допускают ее производство? Зачем производить пассажирскую версию? Производите только грузовой вариант.
Производят потому как деньги важнее, а не безопасность.
Салават Иванов
Так это происходит повсеместно, нельзя давить на воспитателей, этот вопрос должен решить хокимиат.