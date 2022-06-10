В Термезском районе Сурхандарьинской области на автотрассе международного значения M-39 был остановлен семиместный микровэн Damas, в котором водитель вёз 25 детей. Об этом сообщило областное УБДД.

Инспекторы дорожно-патрульной службы вернули машину в детсад, откуда детей везли по домам, и провели с администрацией разъяснительную работу, напомнив об обязанности родителей самостоятельно приводить и забирать детей.

В видеорепортаже УБДД воспитатель на вопрос одного из инспекторов, как она будет отвечать перед родителями, если с детьми что-то случится, говорит: «Мы же должны как-то работать».

Она сообщает, что взяла детей на воспитание, обеспечивая таким образом «охват» (дошкольным образованием). Безопасность детей обеспечивает водитель, который отвозит и привозит их.

Инспектор настаивает, что это запрещено Правилами дорожного движения и что водитель не может гарантировать поведение других водителей на дороге, особенно на междугородней трассе.

Машина помещена на штрафстоянку. Как сообщил представитель УБДД — за установку шторок на окнах передних дверей.

В прошлом году мы писали о водителе Damas в Ферганской области, который, не имея при себе водительских прав и других документов, вёз 28 воспитанников детсада по домам. Он был оштрафован за управление транспортным средством, не имея на это права.

Осенью сообщалось, что в Ташкентской области в 21% дорожно-транспортных происшествий (каждый пятый случай) участвовала автомашина Damas. При этом в Алмалыке на Damas пришлось 42% аварий, в Куйичирчикском районе — 35%.

Этот автомобиль широко используется в регионах Узбекистана в качестве общественного транспорта, заменяя не только маршрутное такси, но и автобусы, несмотря на несоответствие требованиям безопасности при перевозке пассажиров.