В Ферганской области оштрафован водитель, перевозивший в автомобиле Damas 28 воспитанников детсада. Только на переднем пассажирском сидении находилось 5 детей, сообщил телеканал Mening Yurtim 5 (видео).

Водитель транспортного средства, остановленный сотрудником дорожно-патрульной службы, заявил, что развозил детей по домам.

У мужчины отсутствовали водительские права и другие необходимые документы. Автомобиль помещён на штрафную стоянку.

Как часто таким образом детей отвозили домой из детсада, неизвестно.