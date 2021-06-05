Опубликованы результаты онлайн-опроса Ю-Репорт, проведённого в апреле секцией здравоохранения Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Главным управлением безопасности дорожного движения МВД Узбекистана. Целью исследования было понять общее восприятие подростков и молодёжи о безопасности дорожного движения (БДД) у школ, чтобы найти пути её улучшения.

Опрос охватил более 7500 респондентов, которые сами ходят в школу или у кого в семье есть дети, ходящие в школу. Его данные будут использоваться: для разработки стратегии и плана действий по обеспечению безопасности дорожного движения вокруг школ.

На вопрос, какие меры приняты у вашей школы для обеспечения безопасности дорожного движения, треть респондентов ответила, что никаких мер не принято. Самый высокий процент, выбравших этот вариант ответа, отмечен в Сырдарьинской области (44%), Сурхандарьинской (42%) и Джизакской (41%) областях. В Навоийской области и Каракалпакстане такой ответ дало меньше всего опрошенных (21% и 24% соответственно).

Самыми распространёнными мерами, принимаемые для обеспечения БДД близ школ, участники назвали наличие знака «Дети» (18%) и ограничения скорости (14%). 9% отметили наличие светофора, 9% — «лежачих полицейских», 8% — регулировщика.

4% респондентов выбрали вариант ответа «Другое», указав несколько мер по обеспечению БДД либо дав следующие ответы: 1) школа находится внутри махалли или жилого квартала, поэтому нет опасных дорог; 2) организован наземный пешеходный перевод; 3) установлен макет инспектора ГУБДД.

Большинство школьников Узбекистане, согласно ответам респондентов, добираются до школы пешком (75%). Между регионами в этом плане нет существенных различий, кроме Ташкента, где пешком в школу ходят 62% детей. 17% детей в столице родители довозят до школы на машине, 9% ездят на автобусе, 6% — на такси и 2% — на метро.

«Безопасна ли дорога в вашу школу?» На этот вопрос 51% респондентов ответили отрицательно. Больше всего безопасностью дороги в школу обеспокоены респонденты из столицы — 60%. Высокой доля таких респондентов оказалась также в Сурхандарьинской (56%) и Бухарской (54%) областях.

С утверждением, что дороги в школу опасны, больше согласны респонденты старшего возраста. Этот вариант ответа выбрали 68% респондентов старше 30 лет. Для сравнения, лишь 22% респондентов в возрасте 15 лет считают, что дорога в школу небезопасна.

Большинство респондентов оценили свои знания Правил дорожного движения на «хорошо» (70%) и «отлично» (19%). Существенных различий между разными возрастными категориями и регионами в этом вопросе нет, только в Ташкенте свои знания на «отлично» оценили 30% опрошенных

Лишь 8% респондентов отметили, что в их школе уроки по безопасности и Правилам дорожного движения проводятся очень качественно и подробно. 17% респондентов выбрали вариант «очень плохо» и 6% — что нет учителя, хотя предмет есть (в Сырдарье — 9%). 20% респондентов сообщили, что таких уроков не было вообще.

23% респондентов сказали, что наиболее удобным каналом для получения информации о мерах по БДД стали бы встречи с экспертами ГУБДД. Этот вариант привлекателен для родителей и тех, кто работает в школе. На втором месте для родителей школьников — открытые уроки (19%). Меньше всего такой способ информирования выбрали работники школ (7%). Сами же школьники предпочли бы получать информацию о БДД через телевидение (24%) и социальные сети (23%).

На вопрос о том, как повысить БДД у школ, более молодые респонденты (сами учащиеся и те, у кого брат или сестра ходит в школу) ответили, что считают наиболее эффективным обучение школьников ПДД (21%).

По мнению родителей, самым эффективным методом является ограничение скорости у школ до 30 км/час — эту идею поддержали 17% родителей- участников опроса.

Идею закрывать зоны вокруг школ для автомобилей поддержали 7% респондентов. При этом больше всего за этот вариант выступают респонденты из Ташкента — 17%. Средний показатель среди всех остальных регионов — всего 5%.

19% респондентов отметили, что повысить БДД близ школ помогло бы приглашение экспертов ГУБДД на уроки. Особенно эту идею поддерживают работники школ — 22%.

6% респондентов, указавших вариант ответа «Другое», отметили следующее: