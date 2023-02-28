Очередной случай перевозки большого количества детей в микровэне Damas выявлен а Наманганском районе, сообщила пресс-служба УБДД Наманганской области.

Сотрудники дорожно-патрульной службы насчитали в остановленном автомобиле 25 детей. На переднем сиденье также была женщина.

Водитель сообщил, что каждый день возит детей из детского сада, а в этот день число детей «увеличилось».

Инспекторы разъяснили мужчине, что его действия ставят жизнь детей под угрозу и «строго предупредили» его о недопущении подобной ситуации в будущем, говорится в сообщении.

К водителю были приняты меры «в установленном порядке», машина была помещена на штрафстоянку.

Ранее мы писали о случаях перевозки в Damas 25 воспитанников детсада в Сурхандарье, 28 воспитанников детсада в Ферганской области, а также 18 человек (детей и взрослых) в Самаркандской области.

Damas широко используется по Узбекистану на маршрутах общественного транспорта. Сама машина рассчитана на шесть пассажиров, но водители возят в них, как правило, семь человек.