В моем компьютере давно заведена папка под названием «Плагиаторы воруют у меня» с многочисленными примерами работ «учёных» — плагиаторов c моими исследованяими, анализом собранных мной редких материалов, предложениями и эксклюзивными авторскими иллюстрациями. Причём крадут фото таких далёких уголков республики, куда нечасто ступает нога исследователя.

Думаю, почти у каждого истинного учёного есть такие огорчающие его, настоящего труженика, доказательства плагиата, на которые он с досадой машет рукой. Вот и у меня, в силу чрезмерной занятости, многочисленных служебных научных и профессиональных командировок не доходили руки написать об этом — всё было некогда реагировать на это безобразие. Да и поводы были не столь вопиющими, как, к примеру, два последних.

В июне 2023 года в Сборнике статей по материалам Международной конференции в Ташкентском архитектурно-строительном университете я обнаружила, что в статье «Проблемы строительства зданий и сооружений в исторической среде» Лобар Ульмасовны Расул-Заде, кандидата архитектуры, доцента Ташкентского архитектурно-строительного университета, 3 из 7 страниц подряд, слово в слово, мягко говоря, заимствованы из моей статьи без ссылки на автора.

Речь идёт о моей статье «Остановить разрушение архитектурного наследия», опубликованной 19 марта 2018 на «Газете.uz». Статья, будучи тогда весьма актуальной, получила большой резонанс в обществе, её прочитали около 37 тысяч человек, 25 из них оставили веские комментарии. Многочисленные просмотры и комментарии имелись также в соцсетях, где читатели поделились ссылкой на мою статью.

Впоследствии я и сама, при использовании собственных материалов в нескольких академических научных работах о вопросах реставрации, давала ссылки на эту свою статью и интернет-издание. Этого требует научная этика.

Как можно украсть три страницы текста с подписанными авторскими фотографиями, с логотипом «Газеты.uz» из широко известной не только в Узбекистане статьи и думать, что это останется незамеченным?!

Оригинал статьи (слева) и украденный текст. Просмотреть полностью в формате PDF.



Не ссылаясь на автора текста и фото, где в подписях под иллюстрациями и в конце статьи указано: «Фотографии Мавлюды Юсуповой» и обозначено время съёмки, «кандидат архитектуры» выдала под своей фамилией полстатьи без цитат и ссылок в материале и библиографии на настоящего автора данного исследования и на интернет-издание, в котором впервые опубликованы текст и эксклюзивные фотографии.

Дальше — больше! В сентябре 2023 года я обнаружила в соцсетях ссылки (https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/467, https://www.academia.edu/95205710/) на статью «Восстановление архитектурного наследия Узбекистана» в Central Asian journal of social sciences and history [Volume: 03 Issue: 10 | Oct 2022 (ISSN: 2660−6836)] под тремя одинаковыми фамилиями (скорее всего, родственники): Б. К. Рахманова, PhD, с. н. с. Ферганского политехнического института, О. А. Рахманова и Б. Б. Рахманова, магистра Ферганского политехнического института. Этот материал уже ПОЛНОСТЬЮ состоит из текста и иллюстраций, украденных из той же моей статьи 2018 года!

Какие же наглость и скудоумие — опубликовать эту статью в международном журнале и впоследствии выложить ее в социальной сети такого уважаемого и авторитетного международного научного сообщества, как Academia.edu!

В списке использованной литературы эта троица дала вскользь ссылку на мою статью, однако в библиографии приводит также работы 14 других авторов, на которых бесконечно ссылается и цитирует без соответствия указанным работам (видимо, так заодно повышая своим знакомым индекс цитирования).

При этом названия работ тех 14 авторов никак не соответствуют теме «статьи» псевдоучёного PhD Рахманова и его «соавторов», те авторы не имеют никакого отношения ни к цитатам, которые им приписывают, ни к краденому тексту. О чем говорить, если 10 из указанных работ посвящены… синтетическим лентам/стропам!

Оригинал статьи (слева) и украденный текст. Просмотреть полностью в формате PDF.



Рахмановы не ограничились кражей моего исследования, они ещё щедро раздали цитаты из него 14 другим так называемым «авторам»! А это уже настоящий грабёж: беспардонно издать под именами трёх человек полностью украденную статью, не меняя ни одной запятой, а только вычеркнув фамилию реального автора, и щедро раздать ее авторство другим!

До меня прежде доходили слухи, что некоторые защитившиеся в Узбекистане и готовящиеся к защите псевдо-доктора PhD и DSc создали целые мошеннические синдикаты (либо пользовались услугами имеющихся) по подготовке таких «липовых» статей, заодно повышающих индекс цитирования другим авторам. По отработанным мошенническим схемам ими создаётся фальшивая «новая» статья, украденная полностью или составленная из кусков нескольких чужих работ, имитирующая научную работу: с оформленным научным аппаратом, со ссылками на 15 и более авторов, в то время как истинный автор или авторы присвоенных материалов даже не догадываются, что у их работ появляются под другими фамилиями неизвестные двойники, тройники и так далее.

Текст любого достойного научного исследования требует от его создателя специальных знаний и профессионального анализа, в моем случае — знаний ситуации в реставрационной отрасли республики на тот момент, личного опыта и многолетних полевых исследований. То есть личного присутствия автора как эксперта на объектах в период их реконструкции, разрушения и реставрации, углублённого знания международных правил и требований к реставрации ЮНЕСКО и ИКОМОС.

Со времени публикации моей статьи прошло 5 лет, и ситуация в отрасли изменилась — к примеру, неплохо отреставрирован разрушившийся участок медресе Абдулазизхана в Бухаре и др. Следовательно, присвоенные плагиаторами данные уже не столь актуальны, некоторые факторы устранены и уже не существуют.

В реставрационной отрасли появились новые аспекты и вопросы, требующие обсуждения и анализа, вот о них и надо было писать этим горе-учёным. Но это, как сказано выше, требует специальных знаний, работы над собой — повышения своего профессионального уровня, чтобы быть в курсе актуальных отечественных и международных разработок в своей области, и постоянных полевых исследований.

Я привела лишь два вопиющих примера тотального плагиата, касающихся лишь одной моей статьи. А сколько ещё публикаций с откровенным и бессовестным плагиатом гуляют на просторах интернета или таятся в так называемых «научных» работах, в PhD и DSc диссертациях псевдоучёных, и факты кражи даже неизвестны их реальным создателям?! Думаю, что подобные примеры могут с досадой привести и другие исследователи — добросовестно работающие учёные страны.

Использование 3 страниц из 7 (в публикации Л. Расул-Заде) и почти всех 7 страниц (в «статье» Б. К., О. А. и Б. Б. Рахмановых) чужого авторского материала без ссылок на его создателя и издание — грубейшее нарушение законодательства Республики Узбекистан и авторских прав учёного, а также издания «Газета.uz», где впервые обнародована эта статья.

Безнаказанно процветающее в последние годы в стране плагиаторство наносит большой урон престижу и авторитету науки Узбекистана на местном и международном уровнях.

Упомянутым здесь и другим научным изданиям региона следовало бы принять соответствующие меры к авторам-плагиаторам и впредь перед публикацией проверять статьи в программе Антиплагиат. Организаторам конференций, принимающим тезисы и статьи, также было бы целесообразно пропускать их через программу Антиплагиат и требовать от участников соблюдения научной этики.

К примеру, в Казахстане в КазГАСА (Казахская головная архитектурно-строительная академия) и других научно-образовательных учреждениях даже курсовые работы студентов пропускают через программу Антиплагиат, не говоря уже о дипломах, статьях и диссертациях.

Нужны ли Узбекистану защищаемые срочно — за три года — десятки псевдо-диссертаций с выдаваемыми их авторам дипломами PhD и DSc докторов наук? Какую пользу эти люди принесут науке и образованию Узбекистана? Общеизвестно: чтобы поставить нацию и общество на колени, достаточно лишь одного — понизить уровень образования (со школьной скамьи и до всех ступеней образования и отраслей науки).

В Узбекистане под руководством президента Шавката Мирзиёева с учётом значимости для страны образования и науки созданы условия для их развития, оказывается всесторонняя, в том числе материальная, поддержка учёным, особенно молодым. Разве такими научными «подвигами», позорящими отечественную науку и приводящими к ее профанации и деградации, мы должны отвечать на заботу о нас, учёных, в государстве?!