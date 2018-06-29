Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 июня подписал постановление о создании в Самарканде Международного университета туризма «Шелковый путь». Вуз будет готовить профессиональные кадры и проводить научно-исследовательские и творческие работы в сфере международного туризма.

Инициативу открытия вуза совместными усилиями стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества на саммите ШОС в Циндао 10 июня выдвинул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Университет войдет в организационную структуру Государственного комитета по развитию туризма, чем председатель будет одновременно главным менеджером вуза.

Высшим органом общественного управления университета, содействующим в его развитии, определен попечительский совет.

Ректор университета первоначально будет избран попечительским советом, а после формирования профессорско-преподавательским составом — путем его закрытого голосования.

Обучение в университете будет вестись на узбекском, русском и английском языках. В бакалавриате будут преподаваться два иностранных языка: первый — английский (французский, немецкий), второй — один из официальных языков Шанхайской организации сотрудничества (русский, китайский).

Квота приема в бакалавриат на 2018/2019 учебный год составляет 125 человек, в том числе 42 по государственным грантам, с возможностью дополнительного приема по повышенным контрактным ставкам.

Иностранные граждане принимаются в бакалавриат университета на платно-контрактной основе вне устанавливаемых квот путем собеседования, без тестовых испытаний.

Университету предоставлено право в согласовании с попечительским советом разрабатывать самостоятельно образовательные стандарты, квалификационные требования, учебные планы и программы, систему оценки знаний студентов с учетом передового опыта и обеспечения интеграции учебы с практикой, открывать новые направления и специальности, а также устанавливать нормы времени для профессорско-преподавательского состава.

Вуз может принимать абитуриентов для обучения на заочном и вечернем отделениях.

Постановлением установлен норматив соотношения численности студентов на одного преподавателя по дневной форме обучения — 1:8.

В структуре университета образуются Центр инноваций в сфере туризма и Центр информационных технологий в сфере туризма.

С 2019/2020 учебного года абитуриенты, имеющие сертификаты признанных международных экзаменационных систем (TOEFL, IELTS, CEFR, SAT General, SAT Subject и другие), будут освобождаться от тестовых испытаний по данным предметам;.

Со следующего учебного года прекращается прием в бакалавриат и магистратуру Самаркандского института экономики и сервиса по направлениям образования «Организация и управление гостиничным хозяйством» и «Туризм (по направлениям деятельности)».

С 2019/2020 учебного года в университете будет внедрена кредитная система обучения по подготовке кадров в сфере международного туризма.