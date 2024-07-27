Пятое заседание суда по делу Парка Дружбы (бывший Бабура) прошло в Ташкентском межрайонном суде по административным делам 17 июля. Дело об иске жителей Яккасарайского района с требованием отменить постановление Кабинета министров и решение хокима столицы о передаче парка компании BMP Smart Decision Management в управление на 49 лет рассматривалось под председательством судьи Азизбека Базарова.

Напомним, решением хокима Шавката Умурзакова от 26 марта этой компании в аренду на 49 лет были переданы парки Дружбы и Абдуллы Кадыри с обязательством инвестировать не менее 10 млн долларов в каждый. На сайте E-Qaror, где публикуются решения органов власти на местах, решение хокима скрыто. Постановление Кабинета министров также недоступно общественности, поскольку является документом для служебного пользования (ДСП).

26 июля суд вынес решение, в котором отказал истцам. Суд обосновал решение тем, что постановление Кабмина и решение хокимията приняты на основе законов, в проекте инвестора учтены все важные моменты по сохранению деревьев, объектов культурного наследия и трёх объектов международного партнёрства — Сеульский парк, парк Сиэтл и Колокол Мира. Жители намерены подавать апелляцию. Несмотря на завершение разбирательства в районной инстанции, «Газета.uz» публикует подробные репортажи из зала суда, чтобы читатели могли сделать вывод. Кроме того, освещение обеспечивает прозрачность. О том, как проходили первые три заседания и четвёртое заседание, читайте в наших предыдущих материала.

На пятом заседании присутствовали жители, их адвокат Сабина Сидакова, адвокаты BMP Smart Decision Management Ёркинжан Низамов и Екатерина Денисова, директор по развитию компании инвестора Отабек Мирзажонов, представитель хокимията Шоакмаль Аскаров, директор Парка Дружбы Ирода Юсупова, её юрист Азизбек Давронбеков, представитель Управления инвестиций Зарифов и главный юрист Министерства культуры Акмаль Пулатов.





В начале заседания судья Азизбек Базаров вновь спросил представителя Минкульта о роли ведомства в деле.

Акмаль Пулатов рассказал, что указом президента по озеленению и охране деревьев от 2021 года все парки, находящиеся на балансе Министерства культуры, переданы на баланс хокимиятов.

«21 февраля 2022 года мы выдали письмо о передаче парков на баланс хокимията… Я считаю постановление Кабмина правильным, потому что каждое решение Кабмина согласовывается с администрацией президента», — сказал Акмаль Пулатов.

Судья спросил, есть ли какой-то договор с Министерством культуры или Агентством культурного наследия, подписанный в рамках передачи парка инвестору.

Акмаль Пулатов ответил, что в первом приложении постановления правительства о передаче парка инвестору сказано, что на основе государственно-частного партнёрства инвестор должен согласовывать решения с Министерством культуры. Юрист добавил, что согласно статьи 8 закона о культурной деятельности, министерства и ведомства должны согласовывать свои решения по объектам культуры с Минкультом. Однако количество объектов культурного наследия на территории парка необходимо уточнить, сказал Акмаль Пулатов.





Адвокат заявителей Сабина Сидакова спросила юриста Минкульта, получало ли министерство какое-либо письмо о необходимости реконструкции в 2024 году.

«На прошлом судебном заседании представитель управления культуры сказал, что [в 2021 году было письмо] о том, что необходимо провести реконструкцию. У нас в законе о ГЧП сказано, что [должна быть] экономическая целесообразность и общественная необходимость. Имелись ли какие-то письма или документы, подтверждающие необходимость [очередной] реконструкции этого парка?» — спросила адвокат.

Акмаль Пулатов ответил, что 25 апреля Министерство культуры внесло свои предложения о реконструкции. Сабина Сидакова уточнила, было ли письмо во исполнение постановления Кабинета министров о передаче парка инвестору. Акмаль Пулатов ответил утвердительно.

«А до этого были письма?» — спросила Сабина Сидакова. «В данный момент у меня нет информации об этом», — ответил Акмаль Пулатов.

Сабина Сидакова спросила, были ли у парка долги, когда в 2021 году Министерство культуры передало парк на баланс хокимията. Юрист министерства ответил, что не знает о долгах.

Парк Дружбы в ноябре 2021 года.



Адвокат BMP Smart Decision Management Ёркинжан Низамов спросил, знаком ли Минкульт с проектом реконструкции, соответствует ли он «плану» ведомства.

«Что вы думаете об изменении или разрушении культурного наследия или зданий, эквивалентных культурному наследию?» — уточнил Ёркинжан Низамов.

«Мы категорически против разрушения объектов культурного наследия, если вы спрашиваете о позиции Минкульта. Кроме того, объекты международного партнёрства находятся под нашим надзором и имеются планы об установлении специальных павильонов для них. Для этого нам понадобится 5000 квадратных метров земли. В настоящее время у нас нет информации о вашем проекте, он нам не был предоставлен… Если вы разрешите, уважаемый судья, то мы можем ознакомиться с проектом. Может, там есть основание для таких требований населения», — ответил Акмаль Пулатов.

Парк Сиэтл в августе 2023 года.



Судья Азизбек Базаров спросил, удалось ли инвестору договориться с жителями во время презентации концепции реконструкции парка. Директор по развитию BMP Smart Decision Management Отабек Мирзажонов ответил, что жители «не хотят договариваться».

«Говорят, им вообще не нужен инвестор, даже не посмотрели на концепцию», — сказал он.

Адвокат BMP Smart Decision Management Ёркинжан Низамов предоставил суду документ о проведении инвентаризации деревьев, предоставленных управлением экологии.

«В парке имеется 3218 деревьев, тут указан их рост и вид», — сказал защитник инвестора.

«Почему здесь нет даты?» — спросил Азизбек Базаров.

«Управление культуры и городской хокимият обратились в управление экологии после начала этого судебного процесса. В результате нам отправили этот документ», — ответил Отабек Мирзажонов.

Судья сказал, что привлекал городское управление экологии в качестве эксперта. Но поскольку их представитель не явился на заседание, суд сам даст правовую оценку.

Адвокат жителей Сабина Сидакова попросила суд обратить внимание на то, что в документе управления экологии нет даты и нет имени человека, подписавшего бумаги.





Ёркинжан Низамов сказал, что у инвестора есть мнения других жителей Яккасарайского района, а также благодарственное письмо от Федерации танцевального спорта.

«Чтобы убедить Министерство культуры в том, что мы не будем разрушать объекты культурного наследия и объекты международного партнёрства, мы на следующем заседании представим свой проект», — сказал Ёркинжан Низамов.

Судья сказал, что согласно указу президента о равенстве и прозрачности в земельных отношениях, инвестор должен внести 5% от стоимости проекта на специальный расчётный счёт. Азизбек Базаров спросил, внесена ли сумма.

Ёркинжан Низамов ответил, что, поскольку земля останется на балансе хокимията, инвестор не должен вносить 5% на специальный расчётный счёт. Он добавил, что инвестор посадит ещё 2000 деревьев, сохранит международные объекты, а закрытие и превращение улицы Братислава в гастрономическую остаётся под вопросом, поскольку генплан Ташкента всё ещё не утверждён.

Жительница Татьяна Довлатова спросила, почему инвестор заявляет, что несогласных с решением властей о передаче парка предпринимателю всего восемь человек, когда активисты собрали более 1000 подписей. Адвокат BMP Smart Decision Group Екатерина Денисова ответила, что в заявлении указано только 8 человек. Татьяна Довлатова заявила, что инвестор вводит суд в заблуждение и обещала принести все собранные подписи.

Жительница Ольга Климова спросила, может ли инвестор подтвердить, что BMP Smart Decision Management является узбекско-сингапурской. Отабек Мирзажонов ответил утвердительно. Адвокат Сабина Сидакова заявила, что когда сторона устанавливала статус компании, было заявлено, что это совместное предприятие. Однако 1% компании владеет Отабек Мирзажонов, а 99% принадлежат Biometric Founders, которая также является узбекистанской. Предприятие может быть совместным, если среди учредителей есть иностранные лица или компании, пояснила адвокат. Однако поскольку таковых среди основателей компании нет, у жителей есть вопросы к форме собственности компании. Судья Азизбек Базаров сказал, что вопрос не относится к делу.

Парк Сиэтл в ноябре 2021 года.



Екатерина Денисова отметила, что компания не согласна с жалобой жителей и поддерживает постановление Кабмина и решение хокима Ташкента.

«Мы считаем, что доводы и жалобы надуманны. Основное условие передачи парка инвестору — это сохранение трёх международных объектов. Мы предоставили опись деревьев, никто не будет строить сооружения. Мы не понимаем, в чём нарушение прав жителей, нарушение постановлений и решений. То, что решение хокима не соответствует постановлению [Кабмина] — это необязательно. Мы обязаны исполнять решения, а хокимият города не обязан выговаривать своё решение», — сказала Екатерина Денисова.

Сабина Сидакова сказала, что в постановлении Кабинета министров сказано о 34 сооружениях, которые должны располагаться на территории парка. Адвокат уточнила, о каких сооружениях речь.

Отабек Мирзажонов: «Если честно, я вам не смогу сказать, потому что нам ещё их не передали»

Сабина Сидакова: «Они существующие?»

Отабек Мирзажонов: «Я не знаю. Я даже не видел их. Нам их не передали».

Сабина Сидакова: «Я так поняла, в постановлении говорится, что будут построены 34 здания».

Отабек Мирзажонов: «Возможно, будут построены. Нас не будут вынуждать строить эти здания»

Сабина Сидакова: «У вас была презентация. Проект, на который вы ссылаетесь, кем-то утверждён?»

Отабек Мирзажонов: «Нет, потому что парк нам ещё не передали, работы будут проводиться после того, как нам дадут кадастр».

Парк Дружбы в ноябре 2021 года.



Сабина Сидакова заявила, что основное нарушение в рассматриваемом деле — отсутствие прозрачности проекта ГЧП, а не только вопрос сохранения международных объектов, на котором акцентирует внимание инвестор.

«Если вы людям представляете неутверждённый проект, каким образом вы проводите общественное обсуждение?» — спросила Сабина Сидакова.

Отабек Мирзажонов заявил, что согласно статье 25 закона о ГЧП общественное обсуждение не проводится.

В этой статье говорится, что государственный и частный партнёр могут заключить соглашение без проведения тендера и на основе прямых переговоров в трёх случаях: если это необходимо для обеспечения обороноспособности и безопасности государства;

если «определённому» лицу принадлежат исключительные права на интеллектуальную деятельность, земельный участок или другую недвижимость и имущество, которые являются непременным условием для реализации проекта;

если это предусмотрено отдельными указами и постановлениями президента и правительства.

Сабина Сидакова заявила, что закон об общественном контроле требует проведение общественных слушаний. Адвокат предоставила суду фотографии проекта, а также видеоролики в качестве доказательств.

«[На видео видно], как [инвестор] привозит жителей непонятно каких районов на „Дамасах“. Участковый района привозит людей на личном „Дамасе“. Есть ряд лиц, не имеющих отношения к парку. Просим вас обратить на это внимание», — сказала Сабина Сидакова.

Судья попросил юриста Министерства культуры подготовить письменный документ о переговорах с министерством при передаче парка. Он также попросил директора парка Ироду Юсупову и её юриста Азизбека Давронбекова подготовить информацию о международных и культурных объектах на территории парка.

Шестое заседание состоялось 24 июля.