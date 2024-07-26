Совместное предприятие BYD Uzbekistan Factory прокомментировало проведение им тендера на ремонт 850 автомобилей.

24 июля автор блога Troll.uz Умид Гафаров опубликовал вопросы касательно тендера. Он напомнил, что в сентябре 2023 года в результате взрыва на складе в Сергелийском районе автомобили, принадлежащие BYD Uzbekistan, получили различные повреждения от взрывной волны и осколков.

Тогда компания сообщила, что все повреждённые автомобили отправятся на утилизацию, объяснив это важностью «с точки зрения безопасности и защиты окружающей среды».

В апреле этого года BYD Uzbekistan Factory объявил открытый тендер на ремонт 850 автомобилей с различными повреждениями на сумму 5,7 млрд сумов. Речь идёт о ремонте вмятин четырёх дверей лёгкой, средней и тяжёлой формы без покраски.

Гафуров задался вопросом, есть ли связь между этими 850 автомобилями и теми, что пострадали от взрыва и должны быть утилизированы.

«И вообще, почему предприятие, занимающееся производством и импортом готовых машин из Китая, объявляет тендер на ремонт 900 повреждённых автомобилей?» — написал он.

Реакция BYD

Пресс-служба компании сообщила, что во время взрыва на складе в Сергелийском районе был повреждён «ряд автомобилей марки BYD, находившиеся на хранении на указанном складе».

«По завершению официального расследования со стороны уполномоченных правоохранительных органов, СП „BYD Uzbekistan Factory“ направило на хранение для дальнейшей утилизации автомобили (2 единицы), которые были значительно повреждены», — говорится в сообщении. Точное количество повреждённых авто не раскрывается.

Как отмечается, часть автомобилей, получившие незначительные повреждения (небольшие вмятины, царапины), а также машины с мелкими повреждениями кузова, полученными во время транспортировки из Китая, были отобраны для дальнейшего ремонта. Именно в этих целях в апреле этого года BYD Uzbekistan Factory объявила открытый тендер на закуп услуг по ремонту кузовов автомобилей BYD.

Степень поврежденности нуждающихся в ремонте автомобилей подтверждаются требованиями, указанными в техническом задании тендера, отметили в компании.

В компании заявили, что все отремонтированные автомобили прошли техническую проверку от производителя.

«Указанные автомобили реализуются по уценённой стоимости среди структурных компаний отрасли для их внутренних нужд, а также среди сотрудников таких компаний с предоставлением полной информации о проделанных ремонтных работах и с сохранением заводской гарантии», — говорится в сообщении.

По данным производителя, в начале года модели BYD Сhazor и BYD Song Plus были обновлены до актуальных поколений 2024 года.

«Год производства и поколение автомобиля можно легко идентифицировать по обновлённому внешнему виду (фейслифтинг) и VIN-коду, и определить, были ли автомобили произведены или импортированы до или после указанных обстоятельств. Для обеспечения прозрачности предоставляется полный список VIN-номером восстановленных автомобилей (ссылка)», — указали в компании.

Совместное предприятие BYD Uzbekistan Factory подчёркнуло «свою неизменную приверженность по обеспечению открытости и прозрачности в своей деятельности».

Напомним, «Узавтосаноат» и китайская BYD Auto договорились об организации в Узбекистане производства автомобилей полного цикла ещё в августе 2022 года. До этого стороны проводили изучение автомобильного рынка.

29 декабря 2022 года «Узавтосаноат» (60% доли) и BYD Europe B. V. (Нидерланды, 40%) учредили совместное предприятие BYD Uzbekistan Factory. 26 сентября 2023 года между правительством Узбекистана и инвестором был подписан договор по реализации проекта. Бренд BYD официально представлен в Узбекистане с начала 2023 года.

С 27 июня завод начал выпуск автомобилей BYВ Chazor и Song Plus. На презентации у президента 10 июля говорилось, что Узбекистан договорился с BYD о производстве автомобилей в сегментах В, С и бюджетном. Как выяснилось, речь идёт о BYD Seagull и E2, первые образцы которых уже проходят испытания в лабораториях.