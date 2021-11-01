Международный университет туризма «Шелковый путь» (Самарканд) переименовывается в Международный университет туризма и культурного наследия «Шелковый путь», следует из постановление президента Узбекистана от 30 октября.

Университет «Шелковый путь» также преобразуется в базовый вуз государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) по подготовке кадров в сферах туризма, управления культурным наследием и музееведения, а также в научное учреждение для научных и инновационных исследований в этих сферах.

С 2022/2023 учебного года на базе Шахрисабзского, Маргиланского и Хивинского колледжей туризма и сервиса будут созданы техникумы туризма и культурного наследия по подготовке кадров на основе образовательных программ, интегрированных с системой высшего образования. Техникумы туризма и культурного наследия появятся также в Самарканде и Бухаре.

Все эти техникумы, а также Институт развития туризма, Зааминский и Бостанлыкский колледжи туризма и сервиса, а также Ташкентского колледжа туризма и бизнеса из структуры Министерства туризма и спорта передаются в структуру университета.

На базе Ташкентского колледжа туризма и сервиса будет создан Ташкентский филиал Университета «Шелковый путь».

При университете будут созданы Международный исследовательский институт «Шелковый путь», одноименные музей, арт-резиденция и галерея искусств, а также Центр переподготовки и повышения квалификации реставраторов.

Внедряется программа Фонда «Эл-юрт умиди» по обучению в 2022—2026 годах одаренной молодежи в престижных вузах за рубежом в докторантуре (PhD) и магистратуре по направлениям туризма, культурного наследия и музееведения. В рамках программы будут обучены 50 одаренных специалистов, в том числе 40 специалистов в магистратуре и 10 специалистов в докторантуре.

Специалисты, прошедшие обучение по программе, по возвращении должны будут проработать непрерывно в течение 5 лет в образовательных учреждениях, а также в организациях сфер культурного наследия и музееведения на основе направления Министерства туризма и спорта.