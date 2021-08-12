Президент Шавкат Мирзиёев 11 августа ознакомился с презентацией проектов по созданию новых рабочих мест в сфере услуг в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.





В июне-декабре текущего года запланировано создание свыше 415 тысяч рабочих мест в секторе услуг. Таких показателей планируется достичь за счёт:

создания дополнительных рабочих мест у клиентов банков — 171 722;

открытия новых предприятий и круглосуточно работающих торгово-развлекательных улиц — 147 365;

стимулирования самозанятости — 50 тысяч;

сдачи в аренду помещений на первых этажах и в подвалах — 7780 и 2000;

открытия новых юридических лиц — 27 806;

организации новых ИП — 8354.





В частности, в июне-июле начали деятельность в качестве самозанятых 24 тысячи человек, на новых предприятиях обеспечена занятость еще 17 тысяч человек.





Из существующих 587 подвалов 468 были выделены для аренды, а на 1 августа в 348 из них запущены проекты. За счёт этого удалось создать 1140 новых рабочих мест и увеличить объём услуг на 3,5 млрд сумов.

Президент дал указание внедрить этот опыт и в других регионах страны. Подчеркнута важность официального оформления деятельности поставщиков услуг путем внесения поправок в законодательство и предоставления им финансовых преференций.

В конце апреля Шавкат Мирзиёев сообщал, что в этом году банки выделят на проекты в сфере услуг не менее 18 трлн сумов кредитов. Кроме того, государство через коммерческие банки выделит дополнительно 300 млн долларов. Из них 150 млн долларов дойдут до регионов к 1 июля.

В 28 городах и районных центрах с населением более 150 тысяч человек планируется создание специальных улиц торговли и услуг. Глава государства считает, что таким объектам «необходимо разрешить работать круглосуточно, не мешая людям».

За недостатки в работе в сфере услуг в апреле были освобождены от должностей 27 руководителей, ещё 54 получили дисциплинарное наказание. По словам президента, из-за халатности некоторых руководителей до сих пор невозможно точно оценить объём оказываемых услуг, количество объектов и потенциал регионов.