В феврале Министерство строительства Узбекистана внесло изменения в градостроительные нормы и правила ШНК №2.08.01−19 (документ), разрешив использовать полуподвалы (цокольные этажи) новостроек в качестве жилых помещений. При этом установлен ряд требований, связанных с уровнем грунтовых вод, освещения, теплозащитой, эвакуацией и другими.

Ранее, в октябре прошлого года, правительство Узбекистана утвердило правила выделения подвалов многоэтажных домов для бизнеса. Подвальные помещения могут быть использованы для организации магазинов, киосков, парикмахерских, кафе и других целей. Но выделяться они могут только с согласия собственников квартир в доме.





В домах, не являющихся новостройками, размещение жилых помещений в подвальных помещениях, согласно градостроительным нормам и правилам, не допускается. Тем не менее, в старых домах Ташкента подвалы начали обустраивать под жилые помещения. Один из таких примеров — четырёхэтажный кирпичный дом №33/2 1963 года постройки по улице Фитрата, где «полным ходом идёт ремонт подвалов с целью их заселения малоимущими семьями с детьми», говорится в обращении жителей дома в редакцию.

Они заявляют, что перед началом ремонта не была проведена оценка состояния подвалов и коммунальных сетей, а для жителей эти работы стали неожиданностью. Корреспондент «Газеты.uz» побывала в доме и узнала, чем недовольны жители.

Как все началось

8 мая рано утром в подвале дома 33/2 начинались строительные работы. Жители в недоумении стали искать источник шума и нашли его в одном из подъездов. Рабочие сообщили «догадки», что здесь появится жильё для малообеспеченных семей.

Жители начали бить тревогу. Они написали заявление и 12 мая развезли его в девять инстанций, включая Администрацию президента, хокимият и прокуратуру Ташкента, Минюст, МинЖКО, Минстрой, СЭС и другие.





Ответы пришли лишь от четырёх из них: СЭС обещали прислать комиссию для проверки, Инспекция жилищного фонда предложила обратиться в судебные органы, МинЖКО продлило рассмотрение жалобы, а хокимият города спустил заявление в хокимият Мирабадского района.

Хокимият района прислал письмо, которое пролило некоторый свет на происходящее. В нём говорится, что жительница дома М. Юсупова, являющаяся домкомом и директором ТЧСЖ «Боки Рахимов», собрала подписи и оформила протокол №1, который заверяет, что по итогам проведённого 4 мая собрания жильцы дома на добровольной основе и безвозмездно передали подвальное помещение в собственность районного хокимията.

Однако жители заявляют: «Никакого собрания не было. Домком прошлась по старожилам дома, предлагая подписать протокол на ремонт старого подвала с ржавыми текущими трубами… За некоторых собственников расписались квартиранты, не имеющие права подписи в подобных документах».





По словам жителей, в доме с 48 квартирами было собрано 28 подписей, или 51%. Из них 14 принадлежат: 2 жильцам, которые были уверены, что подписывают разрешение на ремонт подвала, 7 квартирантам, 1 собственнику квартиры, который находился за границей, 1 жительнице, проживающей по другому адресу, 1 отсутствующему хозяину квартиры и 2 владельцам, которые сообщают, что подписи не ставили.

Другие 20 собственников сказали, что не знали о сборе подписей на ремонт подвального помещения и передаче его третьим лицам. Инициативная группа жильцов заявляет, что протокол об избрании М. Юсуповой от 17 августа 2019 года председателем ТЧСЖ является поддельным. С домкомом корреспонденту поговорить не удалось.

В ответном письме администрация района также ссылается на протокол собрания районного хокимията №5 от 10 мая по текущему ремонту и предоставлению статуса жилья цокольным этажам в многоэтажных жилых домах Мирабадского района. Согласно документу:

На выездном собрании хокима города Ташкента было поручено произвести текущий ремонт бесхозных цокольных этажей не менее 10 многоэтажных домов и создать в них жилые помещения со всеми удобствами.

и создать в них жилые помещения со всеми удобствами. Финансирование ремонтных работ должно быть осуществлено согласно постановлению Кабинета министров Узбекистана «О мерах по улучшению благоустройства, озеленения территорий махаллей города Ташкента и изменения облика махаллей» №259 от 29 апреля 2021 года.

Контроль за исполнением протокола возложен на директора ТСЧЖ «Боки Рахимов» М. Юсупову.





30 мая в 19:00 жители дома организовали общее собрание, чтобы разобраться в ситуации. Квартиранты, расписавшиеся вместо владельцев квартир в протоколе, и сама домком на встречу не явились. Участниками стали 19 собственников, представитель махалли «Сарикул» У. Якубова, участковый А. Хасанов, представитель Мирабадского хокимията по коммунальным вопросам Б. Рушаев, представитель Жилкоминспекции Р. Хадичев.

На собрании жильцы выразили причины своего недовольства. Баходир Рушаев на заявление о подделке подписей и недействительности протокола ТСЧЖ сказал, что хокимият не уполномочен заниматься проверкой документов на подлинность. На вопрос о несоответствии дома требованиям по обустройству подвалов он отвечать не стал и упомянул согласие жильцов. Заключений на разрешение реконструкции подвала он не показал.

Жильцы единогласно приняли решение обратиться в суд и начали процесс подготовки пакета необходимых документов. Они также написали девять личных и одно групповое заявление с жалобой на М. Юсупову и требование освободить её от занимаемой должности.

Подвал дома и кого сюда планируют селить

В каждом из четырёх подъездов дома имеется подвал высотой 2,5 м. По словам жителей, при строительстве дома был вырыт котлован, который был обложен кирпичом и залит бетоном.

«Подвалы сырые, их сейчас просто обшивают гипсокартоном, трубы текут, через несколько месяцев гипсокартон начнет рассыпаться. Для удаления сточных вод собираются ставить фекальные насосы. Для приготовления пищи — электрические плиты. Это создаст дополнительную нагрузку на старую электропроводку. Не было проведено экспертизы коммунальных сетей. Доступ к коммуникациям в подвале будет потерян», — говорят жильцы дома.





Подвал выкапывался дополнительно в глубину, чтобы увеличить высоту помещений. Будущие квартиры имеют окно только с одной стороны, в других комнатах нет источника естественного света. Окна размещены ниже уровня земли. Помимо запаха сырости, в комнатах из-за отсутствия системы вентиляции душно и неприятно пахнет.

Жилье на отремонтированных цокольных этажах должно распределяться на основании заключения районной комиссии согласно постановлению Кабинета министров «Об утверждения порядка нормативно правовых актов, направленных на регулирование обеспечения граждан договорами аренды и распределения жилья в государственном жилищном фонде» №170 от 26 февраля 2019 года. Будущими жильцами станут граждане, входящие в «железную» тетрадь и тетрадь для женщин, нуждающихся в социальной защите, следует из протокола хокимията.

Что дальше

Ремонт сейчас практически завершен, но жители продолжают писать письма. 14 июня пришёл ответ от председателя Мирабадского районного совета Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» депутата Т. Матибаева. В документе он прилагает ответные письма на депутатский запрос, отправленный в Управление юстиции Ташкента, районные хокимият и отдел СЭС.





В копии ответа Управления юстиции от 6 июня сообщается о выявлении ряда нарушений, допущенных при принятии протокола собрания хокимията района №5 от 10 мая:

В пункте 2.11 ШНК 2.08.01−05 указано, что размещение жилых помещений в подвальных и цокольных этажах не допускается .

. Согласно постановлению Кабинета министров от 20 апреля 2022 года №200 о единых административных строительных регламентах, при переводе нежилого помещения в жилое оно не должно быть расположено в подвальном или полуподвальном помещении.

Пунктом 2 постановления Кабинета министров №648 «О мерах по использованию подвала многоквартирного дома» от 15 октября 2021 года предусмотрена выдача разрешений на использование подвала только для определенных видов деятельности, которая может осуществляться только при согласии собственников жилья в доме, а также с учётом требований пожарно-технических условий.

В постановлении Кабмина №259 не предусмотрены вопросы по текущему ремонту и предоставлению статуса жилья цокольным этажам в многоквартирных домах, это постановление неверно указано в качестве основания для принятия протокола собрания Мирабадского хокимията №5 от 10 мая 2022 года, говорится в ответе Управления юстиции Ташкента.





Первый заместитель начальника управления юстиции Ташкента Р. Хамидов 6 июня направил в хокимият Мирабадского района ходатайство об отмене протокола №5 от 10 мая по предоставлению статуса жилья цокольным этажам в многоэтажных жилых домах района. Он также просил представить в управление юстиции в 15-дневный срок сведения о результатах проделанных работ с приложением копий всех документов и принять меры по предотвращению в дальнейшем повторения подобных случаев.

Хокимият Мирабадского района в ответ управлению юстиции Ташкента сообщил, что предоставит дополнительную информацию по этому вопросу в скором времени, но пока новых писем от него не было, сообщили корреспонденту «Газеты.uz» в управлении.

28 июня редакция «Газеты.uz» отправила запрос в Мирабадский хокимият. На момент публикации ответ не был получен.