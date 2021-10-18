Кабинет министров Узбекистана 15 октября принял постановление об использовании подвалов в многоквартирных домах (ПКМ №648), сообщило Министерство юстиции.

Согласно документу, подвальные помещения выделяются в использование только с согласия собственников квартир дома, то есть на основании решения общего собрания собственников (больше 50% голосов).

Подвалы предоставляется только для следующих видов деятельности:

торговля продуктами питания и непродовольственными товарами (магазины, киоски и т. д. );

); бытовые услуги — парикмахерские, пошив и ремонт обуви, оптика, часовые мастерские, ателье, шитьё и вышивка);

общепит — рестораны, кафе, кафетерии, продажа мороженого и прохладительных напитков, закусочные;

банковские услуги — отделения банков и обменные пункты;

услуги связи (почта) и курьерская деятельность;

торговля газетами, журналами и книгами;

изготовление и ремонт бижутерии;

изготовление венков, искусственных цветов и цветочных букетов;

живопись и скульптура;

офисы обслуживания и офисы предпринимателей;

видео-, фото- и компьютерные услуги;

услуги перевода и редактирования;

дизайн, черчение и графические услуги;

прокат одежды и посуды;

риэлторская деятельность;

услуги вышивки ткани, трафаретной печати и ручной росписи;

физкультурно-спортивные учреждения;

размещение государственных организаций;

размещение страховых компаний.

Как уточнили «Газете.uz» в Минюсте, в подвале многоквартирного дома запрещается заниматься следующими видами деятельности:

общепит — рестораны, кафе, кафетерии, бары, работающие после 23:00, а также если количество посадочных мест не предусмотрено проектной документацией дома;

магазины, торгующие химическими товарами, овощными и рыбными продуктами, а также газовыми баллонами, химикатами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и другими веществами и материалами, опасными с точки зрения взрывоопасности;

кабинеты химической обработки, в производстве которых используются легковоспламеняющиеся вещества;

мастерские по ремонту обуви с более чем 10 работниками;

бани и сауны;

станции связи, телеграф и круглосуточные переговорные пункты междугородней связи;

общественные туалеты;

ритуальные услуги;

все виды деятельности промышленных предприятий;

разведение домашних животных и птицы;

гаражи для автомобилей (кроме гаражей, построенных по специальному проекту);

создание жилых помещений, кинотеатров, общежитий и гостиниц.

Подвальное помещение выдаётся в использование при условии соблюдения минимальных требований противопожарных и технических требований.

Минимальную арендную плату за пользование подвалом будут утверждать Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента. Арендные платежи направляются на содержание общего имущества многоквартирного дома.

Кроме того, документом запрещается продавать подвальные помещения, дарить, закладывать либо сдавать в аренду другим лицам.

В апреле президент Шавкат Мирзиёев поручил провести инвентаризацию подвалов многоэтажных домов и начать выделять их для бизнеса. До конца года в сфере услуг Ташкента планируется создать свыше 415 тысяч рабочих мест, из которых почти 10 тысяч — за счёт сдачи в аренду помещений на первых этажах и подвалах домов.