Кабинет министров Узбекистана 15 октября принял постановление об использовании подвалов в многоквартирных домах (ПКМ №648), сообщило Министерство юстиции.
Согласно документу, подвальные помещения выделяются в использование только с согласия собственников квартир дома, то есть на основании решения общего собрания собственников (больше 50% голосов).
Подвалы предоставляется только для следующих видов деятельности:
- торговля продуктами питания и непродовольственными товарами (магазины, киоски
и т. д.);
- бытовые услуги — парикмахерские, пошив и ремонт обуви, оптика, часовые мастерские, ателье, шитьё и вышивка);
- общепит — рестораны, кафе, кафетерии, продажа мороженого и прохладительных напитков, закусочные;
- банковские услуги — отделения банков и обменные пункты;
- услуги связи (почта) и курьерская деятельность;
- торговля газетами, журналами и книгами;
- изготовление и ремонт бижутерии;
- изготовление венков, искусственных цветов и цветочных букетов;
- живопись и скульптура;
- офисы обслуживания и офисы предпринимателей;
- видео-, фото- и компьютерные услуги;
- услуги перевода и редактирования;
- дизайн, черчение и графические услуги;
- прокат одежды и посуды;
- риэлторская деятельность;
- услуги вышивки ткани, трафаретной печати и ручной росписи;
- физкультурно-спортивные учреждения;
- размещение государственных организаций;
- размещение страховых компаний.
Как уточнили «Газете.uz» в Минюсте, в подвале многоквартирного дома запрещается заниматься следующими видами деятельности:
- общепит — рестораны, кафе, кафетерии, бары, работающие после 23:00, а также если количество посадочных мест не предусмотрено проектной документацией дома;
- магазины, торгующие химическими товарами, овощными и рыбными продуктами, а также газовыми баллонами, химикатами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и другими веществами и материалами, опасными с точки зрения взрывоопасности;
- кабинеты химической обработки, в производстве которых используются легковоспламеняющиеся вещества;
- мастерские по ремонту обуви с более чем 10 работниками;
- бани и сауны;
- станции связи, телеграф и круглосуточные переговорные пункты междугородней связи;
- общественные туалеты;
- ритуальные услуги;
- все виды деятельности промышленных предприятий;
- разведение домашних животных и птицы;
- гаражи для автомобилей (кроме гаражей, построенных по специальному проекту);
- создание жилых помещений, кинотеатров, общежитий и гостиниц.
Подвальное помещение выдаётся в использование при условии соблюдения минимальных требований противопожарных и технических требований.
Минимальную арендную плату за пользование подвалом будут утверждать Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента. Арендные платежи направляются на содержание общего имущества многоквартирного дома.
Кроме того, документом запрещается продавать подвальные помещения, дарить, закладывать либо сдавать в аренду другим лицам.
В апреле президент Шавкат Мирзиёев поручил провести инвентаризацию подвалов многоэтажных домов и начать выделять их для бизнеса. До конца года в сфере услуг Ташкента планируется создать свыше 415 тысяч рабочих мест, из которых почти 10 тысяч — за счёт сдачи в аренду помещений на первых этажах и подвалах домов.
Flyerok
— где посетители ресторанов будут парковать свои машины?
— какой рабочий график у этих подвальных бутиков?
— власти же видели ролик как в Баку сложился дом? есть две версии — снос несущей стены или взрыв газа.
Galina Fimasobak
Как понять “с согласия собственников квартир“? Если хоть 1 квартира против, то подвал нельзя занимать? Или если очень хочется, то можно? Никакой конкретики, значит, прав будет тот, у кого больше прав.
И ещё как понять “соблюдения минимальных требований противопожарных и технических требований.“? Эти требования написаны чёрным по белому, любой архитектор подтвердит. Слово" минимальные требования" говорит о некомпетентности. Здесь должны сказать слово специалисты проектировщики жилых домов -что можно, а что нельзя.
Но вот как раз их" забыли спросить".
В подвале дома, где я живу, проложены трубопроводы отопления, гор и хол воды, канализации, Эл щиты, куча запорной арматуры. Наше тсж имеет туда доступ круглосуточно. Зачем там быть посторонним организациям? Они же не пустят потом никого для обслуживания внутридомовых сетей. Вход в подвал через подъезды с кодовым замком. То есть, потом у нас будет проходной двор.
Лично я против!
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* изготовление венков, искусственных цветов и цветочных букетов;
в этой сфере используется промышленный фен или газовая, или электрическая плита, некоторые из которых могут нагреваться до 800 градусов + абсолютно все сырье очен и очень легко воспламеняемое — пластик — пенопласт бумага — огонь и бумага + пенопласт — отличная топка для всего дома. пожарные готовьтесь!
кто же такие непродуманные законы делает даже не удостоверившись в циклах, методах и оборудованиях используемых в соответствующей сфере!
Мухтар Газиев
Общепит в подвалах это очень плохо с санитарной точки зрения для всего дома. Теперь тараканов будет больше и на весь дом будут распространяться.
Борис Халиков
Это невозможно реализовать. Кто из жильцов в здравом уме согласится чтобы в подвале его дома кто-то устроил свой бизнес.
Nikolay Sergeev
владельцы дома (ТЧСЖ) и сейчас, без всякого ПКМ, могут при желании сдать в аренду СВОИ подвалы.
Ну, кто хочет и рискнёт..