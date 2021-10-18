Кабинет министров Узбекистана 15 октября принял постановление об использовании подвалов в многоквартирных домах (ПКМ №648), сообщило Министерство юстиции.

Согласно документу, подвальные помещения выделяются в использование только с согласия собственников квартир дома, то есть на основании решения общего собрания собственников (больше 50% голосов).

Подвалы предоставляется только для следующих видов деятельности:

  • торговля продуктами питания и непродовольственными товарами (магазины, киоски и т. д.);
  • бытовые услуги — парикмахерские, пошив и ремонт обуви, оптика, часовые мастерские, ателье, шитьё и вышивка);
  • общепит — рестораны, кафе, кафетерии, продажа мороженого и прохладительных напитков, закусочные;
  • банковские услуги — отделения банков и обменные пункты;
  • услуги связи (почта) и курьерская деятельность;
  • торговля газетами, журналами и книгами;
  • изготовление и ремонт бижутерии;
  • изготовление венков, искусственных цветов и цветочных букетов;
  • живопись и скульптура;
  • офисы обслуживания и офисы предпринимателей;
  • видео-, фото- и компьютерные услуги;
  • услуги перевода и редактирования;
  • дизайн, черчение и графические услуги;
  • прокат одежды и посуды;
  • риэлторская деятельность;
  • услуги вышивки ткани, трафаретной печати и ручной росписи;
  • физкультурно-спортивные учреждения;
  • размещение государственных организаций;
  • размещение страховых компаний.

Как уточнили «Газете.uz» в Минюсте, в подвале многоквартирного дома запрещается заниматься следующими видами деятельности:

  • общепит — рестораны, кафе, кафетерии, бары, работающие после 23:00, а также если количество посадочных мест не предусмотрено проектной документацией дома;
  • магазины, торгующие химическими товарами, овощными и рыбными продуктами, а также газовыми баллонами, химикатами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и другими веществами и материалами, опасными с точки зрения взрывоопасности;
  • кабинеты химической обработки, в производстве которых используются легковоспламеняющиеся вещества;
  • мастерские по ремонту обуви с более чем 10 работниками;
  • бани и сауны;
  • станции связи, телеграф и круглосуточные переговорные пункты междугородней связи;
  • общественные туалеты;
  • ритуальные услуги;
  • все виды деятельности промышленных предприятий;
  • разведение домашних животных и птицы;
  • гаражи для автомобилей (кроме гаражей, построенных по специальному проекту);
  • создание жилых помещений, кинотеатров, общежитий и гостиниц.

Подвальное помещение выдаётся в использование при условии соблюдения минимальных требований противопожарных и технических требований.

Реклама на Газета.uz

Минимальную арендную плату за пользование подвалом будут утверждать Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента. Арендные платежи направляются на содержание общего имущества многоквартирного дома.

Кроме того, документом запрещается продавать подвальные помещения, дарить, закладывать либо сдавать в аренду другим лицам.

В апреле президент Шавкат Мирзиёев поручил провести инвентаризацию подвалов многоэтажных домов и начать выделять их для бизнеса. До конца года в сфере услуг Ташкента планируется создать свыше 415 тысяч рабочих мест, из которых почти 10 тысяч — за счёт сдачи в аренду помещений на первых этажах и подвалах домов.