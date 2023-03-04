Жители девятиэтажного дома по адресу улица Лабзак, 1А в центре Ташкента столкнулись с тем, что управляющая компания без их ведома сдала в аренду подвальное помещение, а арендатор снёс в подвале несущие стены.

«Под видом проведения ремонтных работ по замене труб с жителей собрали подписи о согласии на это», — рассказал «Газете.uz» житель дома Антон Лебедев.





По его словам, управляющая компания Labzak City Service сдала подвал дома в аренду на срок 10 лет. При этом многие жильцы заявляют, что не подписывали акт о согласии и что подписи являются поддельными.





Антон Лебедев показал нашим корреспондентам полностью снесённую стену и стену с отверстиями, подготовленную ко сносу, но жителям удалось её отстоять. Кроме того, он сообщил, что арендатор разрушил 11 небольших стен, образовав длинный коридор.

«У них был проект, но по нему они должны были оставить узкий проём шириной 1 метр 20 сантиметров, но по факту была снесена вся несущая стена», — сообщил Антон Лебедев.

Инспекция по контролю в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства ранее заявила, что выявила нарушения в подвале, и дала 15 дней на восстановление снесённых стен.

По факту подделки подписей жители написали заявление в правоохранительные органы.

Копия протокола. Жители сообщают, что часть подписей поддельные



Жительница дома Роза Тургаева подтвердила, что, как и другие жильцы, не знала о сносе несущих стен в подвале и не ставила подпись в протоколе.





«Люди не знали об этом. Тот договор был фальшивый, потому что они говорили, что будут менять коммуникации, а также потому, что подписи там липовые», — сказала она.

Жительница Татьяна Дайман сообщила, что в протоколе есть подпись напротив номера её квартиры и фамилии, но не это не её подпись.

«Когда я задала вопрос представителю, он стал придумывать, что расписались мои папа, мама, бабушка. Потом выяснилось, что это расписалась соседская дочка за меня», — рассказала она.

По её словам, приезжали представители МВД, прокуратуры, жилищной инспекции, но лишь «помахали корочками».

Поскольку стены продолжили ломать, жители прогнали ремонтников из подвала и начали нести там дежурство.





Антон Лебедев, архитектор по образованию, рассказал, что отпросился с работы, чтобы контролировать происходящее.

Он заявляет, что снос стен напрямую угрожает устойчивости дома. Чтобы восстановить несущие конструкции, нужен грамотный проект, нельзя просто заложить проёмы кирпичами или забетонировать их.

«То, что они сделали, это по сути террористический акт против нашего дома, ведь здесь живём мы, наши дети и родители», — сказал Антон Лебедев.

«В управляющей компании нам сказали, что они за последствия не отвечают, и это будет не их вина. А кто отвечает за это — непонятно», — разводит он руками.

В эти дни жители несут во дворе у подвала дежурство, подменяя друг друга.

«Нам приходится постоянно караулить подвал. Мы меняемся, потому что у всех работа, учёба, дети. Ну, а что делать? Снесут нас и как будем дальше жить?» — говорит Татьяна Дайман.

Что говорит управляющая компания





Директор Labzak City Service Нуриддин Мухитдинов заявил «Газете.uz», что ремонт подвала был начал согласно соответствующему решению президента о сдаче подвальных помещений в аренду для направления денег с арендной платы на развитие дома и улучшение его состояния.

Он опроверг заявления жителей, что подписи в протоколе поддельные.

«Некоторые жильцы утверждают, что там поддельные подписи. По этому факту 23 февраля районная прокуратура вместе с сотрудниками органов внутренних дел провели проверку, были получены объяснительные записки от авторов каждой подписи из протокола. В объяснительных письмах более 90% отметили, что сами ставили подпись», — сказал директор УК.

По его словам, есть всего «два-три случая», где люди не подтверждают, что сами ставили подпись. В остальных случаях случаи фальсификации не подтверждены.

Нуриддин Мухитдинов утверждает, что работы по реконструкции подвала проводились согласно нормативам и по утверждённому проекту.

«Ремонтные работы были проведены согласно всем порядкам, путём оставления заявки в „едином окне“, с подготовкой всех проектных документов. У меня есть фото, видеофакты, которые я могу предоставить», — заявил он.

Согласно его заверению, с приходом управляющей компании вместо бывшего ТСЖ состояние дома и подвала улучшилось.

Фото подвала, предоставленное директором УК.

«Ранее этот дом был в очень плачевном состоянии, когда туда пришла наша управляющая компания. Мы убрали воду высотой полметра, которая стекала из канализации, и мусор. Коммуникационная система дома была в плохом состоянии. Чтобы улучшить это, управляющая компания приняла решение привлечь инвестора и отремонтировать всё за его счёт, потому что требовались огромные финансы», — сказал директор УК.

Он заявил, что против действий управляющей компании выступает лишь несколько жителей.

«В основном с заявлением выступают бывшие сотрудники и председатель бывшего ТСЖ, которые привели дом к такому плачевному состоянию. Хотя в 2017 году для ремонта коммунальной системы, горячей и холодной воды, отопительной системы был выделен кредит. В каких целях его использовали, мне неизвестно, но, как я уже сказал, состояние дома была очень плачевным, могу предоставить фото- и видеофакты, его надо было кардинально улучшать. Надо было делать всё заново, и наша цель была решить все эти проблемы, обновить системы. Как вы могли увидеть, сейчас все системы проведены заново, мы бы уже всё остальное подготовили, но из-за проблем с жильцами работа приостановлена», — сказал Нуриддин Мухитдинов.

Он подтвердил отклонение от утверждённого проекта реконструкции, но считает, что строители отошли от проекта всего «на 30 см».

«Были некоторые отклонения от проекта. Согласно итогам проверки ремонтных работ жилищно-коммунальной инспекцией одна из несущих стен была разрушена больше запланированного по проекту на 30 см. Был составлен акт, нам выставили штраф и дали срок 15 дней, чтобы мы привели всё в порядок согласно проекту. У нас есть рекомендации инспекции, мы будем армировать подвал. Мы работаем над этим и в назначенное время всё исправим», — заверяет он.





Директор фирмы Exotic Travel, Шарофиддин Мухитдинов которая арендовала подвал, рассказал «Газете.uz», что районный хокимият просил именно их провести ремонт подвала, увидев реконструированный ими ранее другой подвал в другом доме.

«В прошлом году после того, как мы отремонтировали подвальное помещение, провели коммуникации, создали рабочие места и занимались предпринимательской деятельностью, тогдашний районный хоким и прокурор города приехали, посмотрели и сказали, что надо продолжать делать такие подвалы, что ещё дадут нам подобные заказы. Прошло некоторое время, на нас вышли сотрудники управляющей компании, сказали, что у них есть такой заброшенный подвал. Тогда взамен на условие поменять все коммуникационные трубы, канализацию, создать офисное помещение для предпринимательской деятельности, нам дали это место», — сообщил он.

Он заявил, что большинство жителей дома поддерживают работы по реконструкции подвала.

«70% хозяев нас поддерживают, против — всего 6−7 квартир. Большинство поддерживают и ждут, когда завершится всё, потому что в проекте есть детская площадка, парковки для машин, а также ремонт всех дорожек. Понимающие хозяева с высшим образованием поддерживают нас», — отметил Шарофиддин Мухитдинов.

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