Необходимо увеличить выделение земель и зданий предпринимателям, заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном развитию предпринимательства и исполнению программы по обеспечению занятости в 2021 году.

Вице-премьерам Сардору Умурзакову, Джамшиду Кучкарову и министру юстиции Русланбеку Давлетову поручено в течение месяца рассмотреть порядок определения инвестиционных и социальных обязательств при выделении земельных участков.

Председателю Государственного налогового комитета Шерзод Кудбиев, бизнес-омбудсману Дилмуроду Касимову, директору Агентства по кадастру Фазлиддину Умарову поручено в течение месяца внести в правительство порядок предоставления местным кенгашам права выставлять на продажу земли с 50-процентной скидкой от первоначальной стоимости.

Вместе с тем, отметил президент, для обеспечения занятости лиц из «железной», «женской» и «молодежной» тетрадей необходимо создать условия в махаллях, где они проживают.

В течение месяца хокимы областей, районов и городов должны определить инициаторов проектов по строительству зданий в 1500 махаллях на основе государственно-частного партнерства и начать проекты, распорядился президент.

Глава государства поручил Джамшиду Кучкарову, Шерзоду Кудбиеву, председателю Торгово-промышленной палаты Адхаму Икрамову, главе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Дильшоду Рахимову в течение месяца организовать мобильные пункты торговли и оказания услуг, сделанные из легких конструкций, а затем разработать порядок выставления их на аукцион. Президент призвал обратить при этом внимание на санитарные вопросы.

Хокимы областей, районов и городов вместе с главой Министерство жилищно-коммунального обслуживания Шерзодом Хидоятовым должны провести инвентаризацию подвалов многоэтажных домов и начать выделять их для организации таких видов деятельности, как швейных цех, ремонт обуви и бытовой техники, оказание компьютерных услуг, распорядился президент. Правительство в течение месяца должно принять постановление по сокращению ограничений при использовании этих подвалов.

Президент отметил, что в Андижанской, Бухарской, Наманганской, Ферганской и Ташкентской областях поступает много предложений по выделению сельскохозяйственных земель с низким уровнем урожайности и непригодных для использования, которые находятся рядом с инфраструктурой.

Глава государства поручил Джамшиду Кучкарову и министру сельского хозяйства Джамшиду Ходжаеву вместе с хокимами областей должны создать рабочие группы и в течение месяца внести предложения по организации малых промышленных зон на территории неиспользуемых сельхозземель низкой урожайности.