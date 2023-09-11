Власти Узбекистана планируют связать Ташкент и Новый Ташкент двумя линиями метрополитена. Об этом в интервью программе «Менимча» на телеканале «Узбекистан 24» сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, директор Дирекции по строительству Нового Ташкента Давронжон Адилов.

По его словам, транспортно-логистическими вопросами Нового Ташкента занимались компании из Германии, Южной Кореи и Турции.

«В первую очередь, создана транспортная модель Ташкента, которую называют макромоделью. Две линии метро [будут] связаны с новым городом — через станции „Буюк ипак йули“ и „Дустлик“. Будет создана возможность добраться до нового города на метро за 30−35 минут… Не нужно будет ехать на автомобиле», — сообщил он после презентации проекта генплана Нового Ташкента президенту.

Отметим, что ранее уже сообщалось о планах продлить Чиланзарскую линию метро до массива ТТЗ.

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Согласно кадрам из презентации, в новом городе также появится трамвайная сеть, которая будет соединена с метрополитеном.

«Газета.uz» в ноябре прошлого года писала, что Alstom построит трамвайные линии в Ташкенте. Стоимость линий протяжённостью 9,1 км тогда оценивалась в 167,4 млн евро. Соглашение было подписано в Париже во время визита президента Узбекистана.

Министр транспорта Илхом Махкамов подтвердил, что строительством займётся Alstom, но маршруты пока не определены. В качестве одного из маршрутов называлась улица Новый Узбекистан, которая соединит Ташкент с «Новым Ташкентом» и будет начинаться от станции метро «Дустлик».

Начальник Управления транспорта Анвар Джураев летом сообщал, что подготовлены предложения по двум маршрутам трамвая — от ТТЗ и от Ипподрома до Северного вокзала.