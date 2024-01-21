Министерство юстиции Узбекистана по запросу «Газеты.uz» прокомментировало введение требования о наличии дилера производителя при импорте бытовой и другой техники.

Как мы сообщали ранее, согласно постановлению президента с 1 февраля при ввозе холодильников, радиаторов, пылесосов, стиральных машин, телевизоров, радиаторов, котлов, водонагревателей и другой продукции (всего 13 видов), требуется наличие полномочных представителей или официальных дилеров производителя. При этом они должны также предоставлять сервисные услуги.

По данным Минюста, проект документа, подписанного 10 января, был разработан Министерством инвестиций, промышленности и торговли и внесён на согласование Министерства юстиции.





Из постановления президента (ПП-15) от 10 января.

«В варианте, внесённом в Министерство [юстиции], не было перечня (приложения №3) продукции, при ввозе которой на территорию Узбекистане требуется наличие полномочных представителей или официальных дилеров производителя, который обеспечивают их качество, безопасность и сервисные гарантии», — отметили в ведомстве.

Это означает, что данного пункта не было в проекте документа, когда он проходил экспертизу в Министерстве юстиции.

По данным Минюста, согласно постановлению президента (ПП-5025), госорган, инициирующий проект документа, должен провести оценку его регуляторного воздействия (ОРВ). Проект и отчёт об ОРВ, доработанные после проведения общественного обсуждения и межведомственного согласования, а также получения заключений о результатах ОРВ, вместе с заключениями и другими необходимыми материалами вносятся разработчиком в Минюст для проведения правовой экспертизы и изучения качества проведённой ОРВ.

Оценка регуляторного воздействия проводится для выявления возможных последствий, в том числе возложения на заинтересованные стороны необоснованных издержек, излишних обязательств, запретов и ограничений, которые могут возникнуть вследствие разработки и принятия проекта нормативно-правового акта, а также действия акта путём анализа проблемы, путей её решения и целей регулирования.

Министерство отмечает, что из-за отсутствия перечня оно не имеет информации, проводилась ли оценка регуляторного воздействия со стороны разработчика документа.

В Минюсте заявили, что представили свои возражения в ходе рассмотрения проекта документа, но не уточнили, о каких возражениях идёт речь и были ли они учтены.

Комитет по конкуренции

В Комитете по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщили Kun.uz, что их предложения были учтены при принятии постановления. Отмечается, что в документе нет обстоятельств, противоречащих конкуренции.

По сообщению комитета, проект решения был представлен на утверждение в установленном порядке, а влияние предусмотренных проектом норм на конкуренцию было оценено методом «ex-ante», то есть путём предварительного антимонопольного регулирования, по итогам которого представлено соответствующее заключение.

«Предложения, содержащиеся в данном заключении, учтены. В частности, из проекта исключена норма, предусматривающая взимание 1% от стоимости ввозимой продукции дополнительно к действующим импортным пошлинам при ввозе на территорию Узбекистана готовой электротехнической продукции», — заявил госорган. Вероятно, речь идёт об антидемпинговой пошлине, введение которой планировалось согласно протоколу собрания во главе с вице-премьером Жамшидом Ходжаевым в конце декабря.

Как отмечается, в статье 23 закона «О конкуренции», государство может предоставлять хозсубъектам госпомощь в виде налоговых и таможенных льгот, субсидий, грантов, государственных гарантий, льготных кредитов, эксклюзивных прав, продажи и предоставления в аренду государственного имущества по льготным ценам, предоставления на льготных условиях прав пользования земельными ресурсами и недрами и иных преференций и преимуществ.

При этом не допускается предоставление государственной помощи отдельным хозсубъектам в индивидуальном порядке, оказывающее негативное воздействие на здоровую конкурентную среду.

Комитет по конкуренции в ходе рассмотрения проекта постановления установил, что государственная помощь, в том числе налоговые льготы, преференции и преимущества, предоставляется в целом всем предприятиям электротехнической отрасли, а индивидуальную госпомощь проектом не предусмотрена.

Антимонопольный орган отметил, что в случае возникновения антиконкурентных действий и ситуаций в ходе реализации постановления, он может вносить представления в государственные органы и организации по их устранению, а также предложения в Администрацию президента и Кабинет министров по совершенствованию документа

Ассоциация «Узэлтехсаноат»

«Газета.uz» обращалась в Министерство инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ), где заявили, что основная часть документа разрабатывалась ассоциацией «Узэлтехсаноат». В организации на запрос редакции отметили, что требование о наличии дилера производителя при импорте бытовой и другой техники было разработано «в целях защиты интересов потребителей».

В ответе говорится, что ассоциация и Комитет по конкуренции и защите прав потребителей получили жалобы от граждан на отсутствие возможности сервисного обслуживания купленной техники от некоторых брендов и продавцов. Количество обращений не уточняется.

В ассоциации заявили, что импортёрам техники необходимо иметь договорённость с производителем либо с местным официальным дилером. На вопрос, коснутся ли ограничения предпринимателей, которые реализуют импортную технику популярных брендов, у которых уже имеется представительство в Узбекистане, в «Узэлтехсаноат» заявили, что дадут ответ в ближайшее время.

В МИПТ заявили, что готовят расширенные ответы по каждому из возражений, прозвучавших в интернете.

Как мы сообщали ранее, по постановлению президента производители электротехники в Узбекистане также получат льготные кредиты по ставке 7% годовых и налоговые льготы до 2027 года, преференции в госзакупках, покрытие части расходов на маркетинговые исследования и другое.

Правительственная комиссия по инвестициям, промышленности и торговле получила право до 2027 года принимать меры дополнительной поддержки предприятий электротехнической отрасли Узбекистана и получать деньги из бюджета на их реализацию.