Правительственная комиссия по вопросам привлечения инвестиций, развития промышленности и регулирования торговли во главе с вице-премьером Жамшидом Ходжаевым получит новые полномочия. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 10 января.

В частности, комиссия до 1 января 2027 года сможет принимать меры дополнительной поддержки предприятий электротехнической отрасли. Министерство экономики и финансов будет выделять средства для этих мер. Таким образом, теперь бюджетные средства будут выделяться на основании решений правительственной комиссии, а не только актов президента, правительства и парламента.

Как мы отмечали ранее, протоколом собрания правительственной комиссии по главе с Жамшидом Ходжаевым №118 от 25 декабря (копия есть у «Газеты.uz) был предусмотрен ряд мер для поддержки отечественных предприятий в сфере электротехники, которые не вошли в постановление президента.

В их числе — введение антидемпинговой пошлины со ставкой в среднем 10% при ввозе бытовой техники, механизм покрытия расходов, связанных с использованием электротехническими предприятиями услуг «факторинга» и «хеджирования валютного курса» при экспорте продукции, возмещение до 50% транспортных затрат на импорт комплектующих и сырья для производства экспортно-ориентированной продукции и многое другое.

Согласно постановлению, в компании Eltech-Lab, учредителем которого является ассоциация «Узэлтехсаноат», планируется создать современную испытательную лабораторию и центр сертификации по оценке соответствия электротехнической и электробытовой продукции техническим регламентам и международным требованиям (показателя безопасности и энергоэффективности). Для этого из госбюджета в 2024 году выделяется 25 млрд сумов.

Министерству инвестиций, промышленности и торговли в трёхмесячный срок поручено внести в правительство проект постановления, предусматривающий механизм регулирования сервисных услуг на основе международных стандартов для обеспечения потребителям электротехники качественных и гарантированных сервисных услуг, исходя из требований, предъявляемых к зданиям и сооружения, техническим средствам, оборудованию, а также персоналу центров технического обслуживания, имеющему соответствующие квалификационные сертификаты.

Отметим, что протоколом собрания правительственной комиссии также было предусмотрено включение солнечных фотоэлектрических панелей (коды ТН ВЭД 8541430000 и 8541420000) в список продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям в сфере технического регулирования. Цель — не допустить проникновения на рынок некачественной продукции.

В испытательной лаборатории Eltech Lab поручено до конца года организовать направление по проверке солнечных панелей на соответствие техническим требованиям и показателям качества.

Кроме того, протоколом поручено разработать единые технические требования для трансформаторных подстанций и трансформаторов, кабельно-медной продукции и солнечных станций. Объекты будут обязательно проверять на соответствие техническим требования и только после этого подключать к электросети.

Отметим, что вице-премьер Жамшид Ходжаев также возглавляет Межведомственную комиссию по работе со Всемирной торговой организацией (ВТО). При этом с 1 июля 2023 года запрещена разработка проектов нормативно-правовых актов, не соответствующих правилам и нормам ВТО.

Как мы сообщали ранее, производители электротехники в Узбекистане также получат льготные кредиты по ставке 7% годовых и налоговые льготы до 2027 года, преференции в госзакупках, покрытие части расходов на маркетинговые исследования и другое.

Кроме того, с 1 февраля при ввозе холодильников, радиаторов, пылесосов, стиральных машин, телевизоров и другой техники в Узбекистан будет требоваться наличие полномочных представителей или официальных дилеров производителя. При этом они должны также предоставлять сервисные услуги.