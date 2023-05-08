Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил с 1 июня отменить порядок оформления электронных счёт-фактур при проведении денежных переводов между физическими лицами (p2p-переводы). Это предусмотрено указом главы государства от 8 мая о первоочередных мерах по реализации Конституции в новой редакции.

Решение принято «для обеспечения конституционных гарантий защиты прав собственности и тайны банковских операций», поскольку этот порядок противоречит статье 41 новой Конституции (тайна банковских операций, вкладов и счетов, а также право наследования гарантируются законом).

Напомним, с 1 мая 2023 года платёжные организации при проведении p2p-переводов должны оформлять и предоставлять электронные счета-фактуры (ЭСФ) за услугу, в том числе при нулевой комиссии. То есть данные о переводах должны передаваться налоговым органам.

Введение этого порядка было предусмотрено указом президента Узбекистана от 10 февраля. Однако этой нормы не было в документе, когда Министерство юстиции проводило его экспертизу, она также не была согласована с Центральным банком. Этот порядок был включён в документ Министерством экономики и финансов.

На днях глава Центрального банка Мамаризо Нурмуратов отметил, что регулятор негативно относится к этой норме и его позиция «более категорична, чем обсуждения в СМИ». Он заявил, что для истребования у банков информации о p2p-переводах должно быть принято соответствующее положение, которое не может быть передано банкам без согласования с ЦБ.

Движение «Юксалиш» предупредило, что налоговый контроль за переводами с карты на карту приведёт к увеличению спроса на наличные, а средства из банковской системы перекочуют на неформальный рынок.