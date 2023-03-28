С 1 мая 2023 года в Узбекистане платёжные организации при проведении денежных переводов между физическими лицами (p2p-переводы) должны будут оформлять и предоставлять электронные счета-фактуры (ЭСФ) за услугу, в том числе при нулевой комиссии.

Это предусмотрено указом президента Узбекистана от 10 февраля. Планируемое изменение вызвало у общественности опасения о возможном повышении цен на услуги p2p-переводов. Сегодня стоимость услуги колеблется от 270 до 450 сумов за одну электронную счёт-фактуру. Налоговый комитет сообщил, что планирует снизить стоимость до 1 сума.

Позже стало известно, что этого пункта не было в проекте указа президента, когда он проходил экспертизу в Министерстве юстиции. Это, вероятно, означает, что пункт об ЭСФ для p2p-переводов появился после экспертизы и оценки документа.

На пресс-конференции 28 марта министр юстиции Акбар Ташкулов прокомментировал «Газете.uz» эту ситуацию.

«У нас большой законотворческий процесс — это правда. По требованиям законодательства [проекты нормативно-правовых актов] должны проходить через нас. Иногда встречаются такие случаи. Мы, конечно, извещаем об этом соответствующие организации, принимаем меры, чтобы такое больше не повторялось»,

При этом он сообщил, что подписанный указ с указанным пунктом вступит в силу.

По словам начальника Департамента законодательства Минюста Миржалола Аллакулиеав, в законодательстве нет требования о том, что после экспертизы Министерства юстиции не допускается внесение изменений в проект документа.

«Например, закон. Разработали проект, мы провели экспертизу и передали парламенту, который может менять закон как хочет. То же самое в других учреждениях, потому что это решает организация, принимающая документ», — заявил министр.

Акбар Ташкулов заявил, что электронная счёт-фактура не приведёт к бюрократии, а возможное негативное влияние на население и экономическую эффективность этого решения должно изучить Министерство экономики и финансов.

«Министерство юстиции больше изучает [проект] с точки зрения законодательства, бюрократии, наличие или отсутствие коррупционных факторов», — пояснил он.

В апреле 2020 года Налоговый комитет предложил проект постановления, согласно которому банки должны сообщать налоговым органам об обороте поступивших денег на всех картах физлиц при превышении суммы в 30 млн сумов, а также при количестве p2p-транзакций более 10. После недовольства общественности проект не был принят. Торгово-промышленная палата и комитет Сената тогда заявили, что в Налоговом кодексе нет требования, чтобы банки информировали ГНК об обороте денег на картах физлиц. В ТПП также отмечали важность соблюдения закона о банковской тайне.

Нынешние поправки не были обсуждены с Центральным банком и с другими министерствами, отметил финансист Отабек Бакиров. По его мнению, введением ЭСФ для p2p-транзакций «Налоговый комитет, то есть Министерство экономики и финансов, хочет заполучить и контролировать всю информацию о денежных переводах p2p». Он добавил, что Налоговый комитет вынашивал эту идею давно, но не мог реализовать «из-за противодействия общественности и других независимых структур правительства, а также Центрального банка».