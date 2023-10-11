В ходе недавней проверки Счётная палата выявила риски незаконного хищения средств через выплату стипендий в Андижанском государственном университете, сообщила пресс-служба палаты.

Проверка была проведена удалённо, через единый центр дистанционного контроля, в котором используются 115 видов баз данных 28 государственных органов и организаций.

Выявленные подозрительные выплаты были проверены с выездом на место, после чего Счётная палата установила, что в общей сложности расхищено 39,3 млрд сумов наличными.

В частности, 8761 студенту, обучавшемуся без стипендии за счёт контрактных средств, начислено 25,1 млрд сумов дополнительных стипендий путём фальсификации платёжных ведомостей.

Уплаченные студентами 9,3 млрд сум контрактных платежей не были оприходованы на счёт университета.

Выделенные студентам 2,7 млрд сумов материального стимулирования не были распределены, а их подписи были сфальсифицированы.

Дважды за один период 2226 студентам были выделены завышенные стипендии на сумму 1,1 млрд.сумов за счёт бюджетных средств.

Полученные от аренды студенческого общежития 911,8 млн сумов не были зачислены на счёт университета и незаконно присвоены.

Кроме этого, вопреки требованиям законодательства о госзакупках был заключён прямой договор с физическим лицом на сумму 2,5 млрд сумов о приобретении служебного дома для университета, из которых 300 млн сумов были переведены неправильно, говорится в сообщении.

Из незаконно присвоенных средств, выявленных в университете, взыскана сумма в 5,1 миллиарда сумов.

По итогам проверки материалы были переданы в правоохранительные органы.