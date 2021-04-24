Генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев на 14-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 23 апреля высказался о конфликте интересов в системе государственного контроля.

Согласно утверждённой структуре, свыше 10 проверяющих органов находятся в подчинении министерств, которых они должны проверять.

«Если при одном министерстве будут и контролирующий, и контролируемый [органы], то там никогда не будет настоящего надзора. Самое главное — мы должны создать условия для независимой деятельности проверяющих органов. Своё прокурорское отношение к этому вопросу мы передали в Кабинет министров. Если наше предложение учтут и каждый контролирующий орган будет вести независимую деятельность, то в каждой сфере можно будет предотвратить правонарушения, в том числе хищения», — заявил он.

По его словам, количество выявленных хищений со стороны свыше 50 контролирующих органов составляет две трети случаев, установленных несколькими правоохранительными органами.

Генпрокурор в качестве примера указал, что Инспекции по контролю за использованием нефтепродуктов и газа при Министерстве энергетики «Узнефтегазинспекция» должна постоянно контролировать более 6000 объектов.

«Там также есть и более 150 ответственных инспекторов. Государство платит им зарплаты. За два года по своей инициативе они не провели ни одну независимую проверку. Даже не выявили ни один сум ущерба в сфере. При этом правоохранительные органы за два года выявили нанесённый ущерб на 300 млрд сумов и полностью взыскали сумму», — заявил Генпрокурор.

Нигматилла Юлдашев также подчеркнул, что за аналогичный период соответствующая инспекция при Министерства транспорта выявила свыше 8000 правонарушений, но «ни один случай не был передан в правоохранительные органы для правовой оценки».

«Когда при одном руководителя находятся и проверяющий, и проверяемый эти материалы никуда не передаются, не принимаются меры для предотвращения [правонарушений]. Не передали в правоохранительные органы — значит, скрыли», — сказал он.

На этом же заседании глава Сената Танзила Нарбаева выразила беспокойство уровнем хищения бюджетных средств. В прошлом году в бюджетных учреждениях было расхищено свыше 301 млрд сумов. Число коррумпированных чиновников увеличилось почти на 30%, незаконно выделено более 78 тысяч га земли.

В ноябре 2020 года министр финансов Тимур Ишметов признал наличие конфликта интересов в системе государственного финансового контроля. По его словам, в расходах бюджетных средств действительно существуют нарушения закона, а для их предотвращения необходимо обеспечить независимость органов финансового контроля.

«Проверяющие органы находятся в подчинении министерств, которых они должны проверять… Мы не сможем сказать, что в некоторых регионах отсутствует давление на органы государственного финансового контроля со стороны хокимиятов. То есть работают ли они на Министерство финансов или в результате некоторого давления служат в защиту других? У нас по этому поводу есть сомнения», — сказал тогда глава Минфина.