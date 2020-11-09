За последние два года в Узбекистане за растрату 371 млрд сумов к уголовной ответственности были привлечены 2477 лиц, сообщил генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев в субботу на межведомственном заседании по вопросам борьбы с коррупцией, передает корреспондент «Газеты.uz».

Министр финансов Тимур Ишметов, комментируя ситуацию, заявил, что нельзя со 100-процентной уверенностью сказать, что в системе государственного финансового контроля отсутствует конфликт интересов. По его словам, в расходах бюджетных средств действительно существуют нарушения закона, а для их предотвращения необходимо обеспечить независимость органов финансового контроля.

«Проверяющие органы находятся в подчинении министерств, которых они должны проверят… Мы не сможем сказать, что в некоторых регионах отсутствует давление на органы государственного финансового контроля со стороны хокимиятов. То есть работают ли они на Министерство финансов или в результате некоторого давления служат в защиту других? У нас по этому поводу есть сомнения», — сказал глава Минфина.

Он предложил полностью пересмотреть деятельность служб государственного финансового контроля с функциональной точки зрения. По его мнению, служба не должна быть внутри какого-либо министерства.

«Она должна быть такой единой, сильной и целостной системой, чтобы ни одно министерство или хокимият не могли быть выше нее, до того момента — все бесполезно», — пояснил Тимур Ишметов и добавил, что для этого совместно со Счетной палатой и Агентством по борьбе с коррупцией разрабатывается новый законопроект с привлечением в процесс зарубежных экспертов.

По его словам, имеется соответствующее поручение разработать до конца года полностью новый проект, измененный на 180 градусов.

Министр добавил, что в программном комплексе UzASBO также создан новый модуль, с помощью которого отчеты по выполнению планов по отраслям, штатам и контингенту будут поступать в финансовые органы в электронном виде.

«В результате автоматического сбора показателей об отраслях, штатах и контингенте, а также сопоставления отчетных данных о денежных потоках будут резко сокращены трудовые расходы и возникающие ошибки. Будут предотвращены случаи освоения бюджетных средств», — пояснил министр.

По данным генпрокурора, за два года ущерб экономике от коррупции составил 2 трлн сумов.