Соглашение о приватизации одного из крупных банков Узбекистана «Асакабанка» подписано с Европейским банком реконструкции и развития в рамках III Ташкентского международного инвестиционного форума.

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на открытии форума.

Глава государства отметил, что банковско-финансовая сфера — одно из приоритетных направлений расширения сотрудничества Узбекистана с зарубежными инвесторами.

Шавкат Мирзиёев отметил, что процессы трансформации и приватизации других крупных банков Узбекистана активно ведутся с Международной финансовой корпорацией и Азиатским банком развития.

Президент напомнил, что в стране для удовлетворения растущего спроса на финансовые ресурсы пересматриваются требования и подходы к развитию рынка капитала, проводится работа по развитию инструментов международного финансирования.

«Мы ожидаем увеличения в несколько раз притока иностранных инвестиций, повышения качества корпоративного управления, привлечения новых ведущих банковско-финансовых институтов», — заявил глава государства.