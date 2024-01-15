На территории национального природного парка «Зарафшан» — охраняемой природной территории, расположенной в Самаркандской области, — в субботу вновь произошёл пожар.

Управление по чрезвычайным ситуациям области в тот же день сообщило, что получило сигнал о возгорании в тугайных зарослях на берегу реки Зарафшан около 16:30. Для тушения пожара было направлено шесть пожарно-спасательных экипажей. Пострадавших нет.

В воскресенье пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщила, что, по предварительным данным, сумма ущерба, причинённого природе, составляет 120,7 млн сумов.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Дело находится на контроле у Генпрокуратуры.

Пожары и незаконная деятельность

В июле 2020 года на территории заповедника был пожар, охвативший 2000 кв. м территории.

В июле 2021 года здесь также произошёл пожар. Он охватил тугайную растительность на площади 1,5 га. Тушили его больше шести часов.

Пожар также был в парке в конце июня 2022 года.

Прошлой осенью сообщалось, что 39,8 га земли в природном парке были незаконно выделены в аренду. Здесь была уничтожена растительность более чем на 8000 кв. м и построена зона отдыха. Решениями судов было ликвидировано 11 незаконных построек. На месте снесённых зданий были посажены деревья.

Борьба за сохранение парка

Летом 2021 года журналистка Анастасия Павленко посвятила несколько статей Зарафшанскому национальному парку, который из-за вырубки деревьев за несколько лет превратился из зелёного оазиса практически в полупустыню. При сравнении спутниковых снимков за 2004 и 2020 годы можно заметить сокращение тугайной растительности в два и более раза. Ситуацию усугубляет добыча песка и гравия в русле реки Зарафшан.

В июле того же года инициативная группа граждан Самарканда и членов Экофорума негосударственных некоммерческих организаций выступила с обращением на имя президента, премьер-министра и главы Госкомэкологии. В письме они просили в том числе принять меры по комплексной проверке состояния лесной и водной экосистем в природном парке и изменить статус Зарафшанского национального парка с возвращением ему статуса заповедника и передачи его в систему Госкомэкологии (ныне — Минэкологии).

В августе на проблему обратил внимание президент Шавкат Мирзиёев. Тогда он обсудил с хокимом Самаркандской области ситуацию в парке и сказал: «В первую очередь, хокимы виноваты в том, что ситуация настолько усугубилась».

Через год постановлением правительства Национальный природный парк «Зарафшан» был передан из системы Госкомлеса в ведение Госкомэкологии.