В Зарафшанском национальном природном парке — охраняемой природной территории, расположенной в Самаркандской области, — произошёл пожар, сообщила пресс-служба областного УЧС (видео).

Сообщение о возгорании в УЧС поступило 3 июня 21:10. Пять пожарных расчётов прибыли на место происшествия в 21:51. Выяснилось, что пожар охватил тугайную растительность (малина, кустарники, хворост) на 1,5 га земельной площади.

Пожар был локализован в 2:51 и полностью потушен в 4:03. Пострадавших нет. Причина воспламенения и размер ущерба уточняются.

Ранее «Газета.uz» со ссылкой на «Самаркандский вестник» писала, что из-за вырубки деревьев Зарафшанский национальный природный парк за несколько лет из зелёного оазиса превратился практически в полупустыню. При сравнении спутниковых снимков за 2004 и 2020 годы можно заметить сокращение тугайной растительности в два и более раза. Ситуацию усугубляет добыча песка и гравия в русле реки Зеравшан.