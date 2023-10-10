Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата в соответствии с решениями гражданского и хозяйственного судов ликвидировало 11 самовольно построенных зданий в Зарафшанском национальном природном парке в Самаркандской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее мы писали, что должностные лица природного парка в 2021—2022 годах выделили 39,8 га земли на основании договоров аренды 57 физическим и юридическим лицам для строительства зоны отдыха. В результате арендаторы уничтожили кустарники и растительность на земельном участке площадью 8015 кв. м и произвели незаконные строительные работы.

Пресс-служба Минэкологии

Здания тяжёлой конструкции, стены и заборы на территории национального парка постепенно сносятся с использованием специальной техники, отметили в Минэкологии.

Пресс-служба Минэкологии

«В заповедной зоне в кратчайшие сроки проводятся работы по благоустройству, уборке и озеленению территорий», — говорится в сообщении. На месте снесённых незаконных построек были посажены деревья.

Генпрокуратура продолжает расследовать другие дела, связанные с незаконным использованием природоохранных территорий.