Кабинет министров Узбекистана 10 августа издал постановление о передаче Национального природного парка «Зарафшан» в систему Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Ранее природный парк «Зарафшан» находился в ведении Государственного комитета лесного хозяйства и хокимията Самаркандской области.

Для передачи парка общей площадью 2426,2 га сформирована комиссия, которую возглавит председатель Госкомэкологии Нарзулло Обломуродов.

До 1 ноября поручено разработать предложения о расширении территории парка и решении экологических проблем, вызванных снижением уровня воды в реке Зеравшан, а также сохранении популяции бухарского оленя в парке.

Кроме того, должна быть усилена работа по государственному экологическому контролю соблюдения требований законов в области охраны природы.

В постановлении говорится, что Академия наук будет осуществлять мониторинг природных объектов и проводить научные исследования на территории Национального природного парка «Зарафшан».

Напомним, в 2021 году журналистка Анастасия Павленко посвятила несколько статей Зарафшанскому национальному парку, который из-за вырубки деревьев за несколько лет превратился из зелёного оазиса практически в полупустыню. При сравнении спутниковых снимков за 2004 и 2020 годы можно заметить сокращение тугайной растительности в два и более раза. Ситуацию усугубляет добыча песка и гравия в русле реки Зеравшан.

Год назад на ситуацию обратил внимание президент Шавкат Мирзиёев. Тогда он обсудил с хокимом Самаркандской области ситуацию в парке и сказал: «В первую очередь, хокимы виноваты в том, что ситуация настолько усугубилась».

В начале июля 2021 года инициативная группа граждан Самарканда и членов Экофорума негосударственных некоммерческих организаций выступила с обращением на имя президента, премьер-министра и главы Госкомэкологии. В письме они просили в том числе принять меры по комплексной проверке состояния лесной и водной экосистем в природном парке и изменить статус Зарафшанского национального парка с возвращением ему статуса заповедника и передачи его в систему Госкомэкологии.