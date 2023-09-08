Рабочая группа под руководством заместителя генерального прокурора Узбекистана Шерзода Тухтабаева выявила нарушения закона «Об охраняемых природных территориях» в Национальном природном парке «Зарафшан», сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В законе говорится, что земельные участки охраняемых природных территорий могут сдаваться в аренду юридическим и физическим лицам только для создания частных заказников и природных питомников.

Однако должностные лица национального природного парка «Зарафшан» в 2021—2022 годах выделили 39,8 га земли на основании договоров аренды 57 физическим и юридическим лицам для строительства зоны отдыха.

В результате арендаторы уничтожили кустарники и растительность на земельном участке площадью 8015 кв. м и произвели незаконные строительные работы. Кроме того, они незаконно передали другим гражданам 115,6 га земли для выращивания сельскохозяйственных культур.

Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.