Президент Шавкат Мирзиёев 24 августа провёл видеоселекторное совещание по вопросам улучшения экологической ситуации, эффективной организации охраны деревьев и расширению зеленых зон. На встрече также обсуждалась ситуация в Зарафшанском национальном природном парке.

Журналистка Анастасия Павленко посвятила несколько статей Зарафшанскому национальному парку, который из-за вырубки деревьев за несколько лет превратился из зелёного оазиса практически в полупустыню. При сравнении спутниковых снимков за 2004 и 2020 годы можно заметить сокращение тугайной растительности в два и более раза. Ситуацию усугубляет добыча песка и гравия в русле реки Зеравшан.

Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов выступил с информацией о состоянии природного парка и признался, что до этого не знал о существующих в нём проблемах. Он заверил, что теперь серьёзно займётся вопросом.

«В первую очередь, хокимы виноваты в том, что ситуация настолько усугубилась. Все не любят сотрудников СМИ, которые об этом сообщают. Но мне они нравятся, потому что они говорят о проблемах как есть», — цитирует слова президента Kun.uz.

«В кишлаке не осталось ни деревьев, ни птиц! В Кошрабаде, где ты (хоким Эркинжон Турдимов — ред.) родился, не было домов без ласточек, где они?» — задался вопросом глава государства.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что после увольнения председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Алишера Максудова вся система будет обновлена под руководством премьер-министра.

«При необходимости дадим субсидии», — сказал он.

В начале июле инициативная группа граждан Самарканда и членов Экофорума негосударственных некоммерческих организаций выступили с обращением на имя президента, премьер-министра и главы Госкомэкологии. В письме граждане просили оказать содействие в следующем: