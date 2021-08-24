Президент Шавкат Мирзиёев 24 августа провёл видеоселекторное совещание по вопросам улучшения экологической ситуации, эффективной организации охраны деревьев и расширению зеленых зон. На встрече также обсуждалась ситуация в Зарафшанском национальном природном парке.
Журналистка Анастасия Павленко посвятила несколько статей Зарафшанскому национальному парку, который из-за вырубки деревьев за несколько лет превратился из зелёного оазиса практически в полупустыню. При сравнении спутниковых снимков за 2004 и 2020 годы можно заметить сокращение тугайной растительности в два и более раза. Ситуацию усугубляет добыча песка и гравия в русле реки Зеравшан.
Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов выступил с информацией о состоянии природного парка и признался, что до этого не знал о существующих в нём проблемах. Он заверил, что теперь серьёзно займётся вопросом.
«В первую очередь, хокимы виноваты в том, что ситуация настолько усугубилась. Все не любят сотрудников СМИ, которые об этом сообщают. Но мне они нравятся, потому что они говорят о проблемах как есть», — цитирует слова президента Kun.uz.
«В кишлаке не осталось ни деревьев, ни птиц! В Кошрабаде, где ты (хоким Эркинжон Турдимов — ред.) родился, не было домов без ласточек, где они?» — задался вопросом глава государства.
Шавкат Мирзиёев сообщил, что после увольнения председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Алишера Максудова вся система будет обновлена под руководством премьер-министра.
«При необходимости дадим субсидии», — сказал он.
В начале июле инициативная группа граждан Самарканда и членов Экофорума негосударственных некоммерческих организаций выступили с обращением на имя президента, премьер-министра и главы Госкомэкологии. В письме граждане просили оказать содействие в следующем:
- Обеспечить принятие незамедлительных мер для организации комплексной проверки состояния лесной и водной экосистем в Зарафшанском национальном природном парке с привлечением ведущих специалистов республики. Провести анализ произошедших за последние три года изменений под влиянием антропогенных факторов на экосистему нацпарка, оценку и прогнозирование сохранности биоразнообразия на территории нацпарка и утвердить перечень мероприятий по обеспечению его безусловного сохранения и предотвращения деградации.
- Рассмотреть на ближайшем заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса и Кабинета министров вопрос об изменении статуса Зарафшанского национального парка с возвращением ему статуса заповедника и передачи его в систему Госкомэкологии.
- Содействовать в реализации проекта по возведению защитных сооружений вокруг заповедных участков и участков, где размножается бухарский олень.
- Рассмотреть предложение об организации совместного с Таджикистаном проекта по защите ареала обитания бухарского оленя и зарафшанского фазана в долине реки Зеравшан.
- Привлечь, в рамках проведения в 2022 году в Самарканде саммита стран ШОС, крупные спонсорские организации для возрождения тугайных лесов и сохранения ареала обитания краснокнижных животных и растений в Зарафшанском национальном природном парке.