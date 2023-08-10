Рабочая группа, созданная по поручению президента Узбекистана, выразила США свои возражения и опасения касательно санкций против одного из крупнейших цементных заводов страны — «Ахангаранцемента». Об этом «Газете.uz» сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

«Недавно наша рабочая группа побывала в Америке. По определённым [вопросам] мы выразили свои возражения и опасения. Сейчас работа ["Ахангаранцемента"] идёт без проблем, то есть мы уточнили, чтобы не применялись какие-либо ограничения по операциям [завода] в национальной валюте. Что касается операций в долларах, то операции по ним, по обязательствам продолжатся. А по вопросам экспорта мы будет подходить индивидуально», — сказал он.

По его словам, рабочую группу возглавляет заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев.

США в апреле ввели санкции против «Ахангаранцемента» и компании Akkermann Cement CA, учреждённой компанией из холдинга USM Алишера Усманова, который является гражданином России.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию на свёртывание сделок с участием ряда компаний из санкционного списка, включая Akkermann Cement CA, до 11 июля.

Глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов в начале мая отмечал, что «Ахангаранцемент» является одним из крупнейших налогоплательщиков страны и обеспечивает трудоустройство местного населения, поэтому «для нас важна бесперебойная работа этого предприятия».

«Что касается санкций, это действительно вызывает у нас беспокойство. Там (в „Ахангаранцементе“ — ред.) работают свыше 10 тысяч человек. Введение санкций не означает немедленную приостановку работы [предприятия]. Мы работаем с Казначейством Министерства финансов США, со структурой OFAC по этому вопросу. Предоставлен определённый срок. Эти ограничения непосредственно относятся к их долларовым операциям», — говорил он.

В мае 2021 года компания из Кипра Lamanka Enterprises приобрела 84,197% доли в уставном капитале «Ахангаранцемента». Сумма сделки тогда оценивалась в 557,6 млрд сумов. В январе 2022 года Lamanka Enterprises и Giacinttar из Британских Виргинских островов объявили о продаже своих акций в «Ахангаранцементе» за 1,88 трлн сумов. Позже стало известно, что покупателем акций стала Akkermann Cement CA.