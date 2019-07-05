Основными предприятиями-загрязнителями названы «Ахангаранцемент», «Максам-Чирчик», Алмалыкский горно-металлургический комбинат (ГМК) и другие. По результатам мониторинга за последние пять лет эти производства превысили норму выбросов различных загрязнителей в атмосферный воздух, почву и водные ресурсы до 40 раз, передает корреспондент «Газеты.uz».

Рекомендации о принятии мер в отношении этих предприятий будут направлены в Кабинет Министров и Олий Мажлис Узбекистана, говорилось на расширенном заседании Общественного совета (ОС) при Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды 3 июля.

Сумма штрафов и компенсационной платы в отношении предприятий-загрязнителей в 2017 году составила 723,2 млн сумов, в 2018 году — 975,4 млн сумов, в первом квартале нынешнего года — более 1 млрд сумов.

«Около 10 предприятий вносят основную лепту в загрязнение окружающей среды в Узбекистане. По данным Йельского университета, Узбекистан занимает 118 место из 158 в рейтинге экологической эффективности стран мира», — отметил председатель ОС Юсуфжон Шадиметов.

Он добавил, что за первое полугодие в Госкомэкологии зарегистрировано 175 обращений граждан по вопросам загрязнения окружающей среды промышленными выбросами, которые вызывают онкологические заболевания и имеют эмбриотоксическое, мутагенное и ксенобиотическое действие.

Органы Госкомэкологии провели мониторинг источников загрязнения окружающей среды по приоритетным экологически опасным предприятиям на 452 хозяйствующих субъектах. На 264 из них контролируются источники выбросов в атмосферный воздух, на 171 — источники сбросов в водные объекты и на 123 — источники загрязнения почвы.

Состояние источников промышленных выбросов

Мониторинг охватывает основные промышленные загрязнители атмосферного воздуха: оксид азота, диоксид серы (сернистый газ SO2), оксид углерода (угарный газ СО), диоксид азота (NО2), пыль (твердые взвешенные частицы), а также специфические загрязнители — аммиак, фенолы, тяжелые металлы, сероводород, органические растворители и другие.

Согласно результатам инструментального контроля за 2014−2019 годы, превышения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу были обнаружены на следующих предприятиях:

«Навоиазот» — по окислам азота до 2,84 и аммиаку до 1,17 раз;

«Ахангаран-цемент» — по пыли до 40,7 и окислам азота до 1,2 раз;

Алмалыкский ГМК — по пыли до 20, диоксиду серы до 7,7 и окислам азота до 2,7 раз.

«Узметкомбинат» — по пыли до 3,7, окислам азота до 1,6 и диоксиду серы до 3,1 раз;

«Бекабадцемент» — по пыли до 12,2, окислам азота до 2,2 и диоксиду серы до 5,9 раз;

«Максам-Чирчик» — по аммиаку до 2,6 и окислам азота до 4,7 раз;

«Фаргонаазот» — по ацетону до 1,3 раза.

Контроль качества природных и сточных вод

Инструментальный контроль за качеством сточных вод осуществляется на источниках загрязнения предприятий, стоки которых сбрасываются в водные объекты, на поля орошения и другие территории местности через очистные сооружения. Наблюдения проводятся по 17 загрязнителям.

Согласно результатам наблюдений за состоянием водных объектов в 2017—2019 годах превышения установленных нормативов отмечаются на:

«Максам-Чирчик» по железу до 3,7 раз;

«Навоиазот» по азоту аммонийному до 3 раз, азоту нитратному до 2 раз, азоту нитритному до 5 раз и меди до 1,9 раз;

«Бекабадцемент» по сульфатам и синтетическим поверхностно активным веществам до 2 раз;

«Узметкомбинат» по сульфатам до 2,1 раз, железу до 1,3 раз, фторидам до 3,6 раз и азоту нитритному до 1,5 раз;

Ангренское рудоуправление «Кочбулок» по азоту аммонийному до 9,26 раз, сульфатам до 2,7 раз и азоту нитритному до 3 раз.

Состояние загрязнения почв

По результатам регулярных наблюдений за состоянием почв в 2017—2019 годах также отмечаются превышения установленных нормативов:

шламонакопитель «Аммофос-Максам» — по свинцу до 5,6 раз, кадмию до 1,8 раз, меди до 6,1 раз, железу до 1,7 раз и фосфатам до 19,5 раз;

хвостохранилище Алмалыкского ГМК — по свинцу до 1,5 раз, кадмию до 1,8 раз, меди до 6,7 раз и железу до 1,5 раз;

«Бекабадцемент» — по свинцу до 1,3 раз, кадмию до 2,1 раз, по железу до 1,7 раз;

«Ахангаранцемент» — по свинцу до 2 раз, кадмию до 2,4 раз, меди до 2,1 раз и железу до 2 раз;

«Узметкомбинат» — по сульфатам и кадмию до 1,6 раз.

Для улучшения системы мониторинга окружающей среды разработан проект постановления Кабинета Министров «О совершенствовании системы мониторинга окружающей природной среды в Республике Узбекистан».

Документ предусматривает создание единой геоинформационной базы данных системы мониторинга, прогнозирование изменений экологической обстановки, информирование населения, включение данных о растительном и животном мире и производственных выбросах в анализ данных.