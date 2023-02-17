Часть теплиц, заводов строительных материалов и социальных объектов в Узбекистане начнут переводить на угольное топливо. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева об ускорении внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий от 16 февраля.

Документом утверждены план перевода локальных отопительных систем 5407 объектов социальной сферы, 1147 теплиц площадью 2466,2 га и 250 предприятий по производству стройматериалов на угольное топливо в 2023 году.

В частности, планируется перевести на уголь 2229 детских садов, 2432 объектов народного образования и 746 учреждений здравоохранения. Для их отопления, по оценкам, потребуется дополнительно 184,4 тысячи тонн угля.

В Ташкенте отопление 20 школ будет переведено на угольное топливо: в Бектемирском районе — 4, Мирзо-Улугбекском — 2, Сергелийском — 6, Янгихаётском — 5 и Яшнабадском — 3.

За перевод теплиц на уголь будут лично отвечать министр сельского хозяйства Азиз Воитов, заместитель председателя Совета министров Каракалпакстана и заместители хокимов областей по вопросам сельского хозяйства.

За перевод заводов стройматериалов (23 производителя цемента, 101 кирпичный завод, 126 производителей извести) на уголь будет отвечать заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Шерзод Хидоятов, председатель правления «Узпромстройбанка» Сахи Аннакличев и заместители хокимов по вопросам строительства.

Ожидается, что это позволит сэкономить 926 миллионов кубометров газа. При этом потребность указанных объектов в угле составит 1,63 миллиона тонн.

Правительственной комиссии по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования и банкам поручено своевременно выделять кредиты на закупку оборудования предприятиям, переводимым на угольное топливо и принять «гарантированные поощрительные меры» при экспорте продукции.

Компания «Кумир таъминот» выводится из подчинения «Узбеккумир» («Узбекуголь») и передаётся вместе с её угольными складами и вспомогательной техникой в подчинение Министерства энергетики.

Минэнерго поручено обеспечить поставку импортного угля в нужных объёмах для теплиц и заводов, которые будут отключены от газоснабжения.

С 1 апреля должны быть введены скидки в размере 50% на установленные тарифы независимо от расстояния железнодорожной перевозки импортного угля на территории Узбекистана.

С 1 мая запрещается выдача технических условий для подключения к сетям природного газа новым тепличным хозяйствам и производителям цемента, кирпича и извести. Кроме того, на всех заправочных (автобензин, сжиженный и сжатый газ) станциях не менее 50% обеспечения электроэнергией технико-бытовых потребностей и освещения их территории должны покрываться за счёт солнечных панелей.

Этим же постановлением вводится требование установки солнечных панелей минимум на 50% свободной части крыш новых многоэтажных домов. Кроме того, весной начнётся программа «Солнечный дом» по установке на частных домах в регионах малых солнечных панелей. За каждый кВт.ч, переданный в единую электроэнергетическую систему, жителям будет выделяться субсидия по 1000 сумов. Дополнительно граждане и предприниматели, установившие оборудование ВИЭ, получат налоговые льготы.