Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды приостановил работу цементного производителя SING LIDA в Асакинском районе Андижанской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Такое решение принято после проверки, которую специалисты Госкомэкологии провели на предприятии с 12 по 21 февраля. В клинкерной печи они обнаружили отверстия, которые пропускали вредные вещества прямо в атмосферный воздух.

Там же были проведены лабораторные анализы эффективности пылеочистных устройств двух источников загрязняющих веществ. Показатели пылеулавливания оказались слишком низкими: в первом случае — 53,1%, во втором — 60,7%, хотя проектная мощность обоих составляет 99,9%.

Эти факты, как утверждает Госкомэкологии, свидетельствуют о нарушении требований законов «Об охране природы» и «Об охране атмосферного воздуха». Работа клинкерной печи и цементной мельницы на заводе приостановлена. Предприятию указано устранить недостатки и сократить вредные выбросы.

Ранее комитет сообщал о разработке проекта постановления правительства по усилению экологического контроля над предприятиями по производству цемента. Если документ утвердят, то всех действующих цементных производителей обяжут до 1 января 2022 года установить автоматические станции по отбору проб для анализа загрязнения воздуха.