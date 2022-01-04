Государственная доля в АО «Кызылкумцемент» (86,92%) реализуется группе компаний United Cement Group (UCG) за 1,89 трлн сумов (174,7 млн долларов США по курсу ЦБ). Об этом сообщила инвестиционная компания UzAssets при Агентстве по управлению госактивами Узбекистана.

Финансовым консультантом по сделке выступила консалтинговая компания Deloitte, также оказавшая поддержку в подготовке договора купли-продажи. Оценку государственного пакета акций провела Grant Thornton, дополнительную юридическую поддержку оказала Dentons.

В UzAssets отметили, что стоимость сделки «значительно превышает уровень недавних аналогичных сделок в отрасли».

На United Cement Group, зарегистрированной на Кипре, возлагается обязательство сохранить численность персонала, уровень зарплаты и профилактории «Кызылкумцемента», а также обучения персонала.

UCG владеет тремя цементными заводами в Центральной Азии: двумя в Узбекистане («Кувасайцемент» и «Бекабадцемент») и одним в Кыргызстане («Кантский цементный завод»), а также имеет ряд других крупных активов в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и России.

В августе 2019 года Генеральная прокуратура Узбекистана сообщала, что Гульнара Каримова в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной стоимости принадлежащие государству пакеты акций «Кувасайцемента» и «Бекабадцемента».

«Гульнара Каримова реализовала вышеуказанные пакеты акций иностранным предпринимателям и покровительствовала в последующей их незаконной деятельности, причинившей ущерб интересам республики в особо крупном размере», — отмечало ведомство.

Как отмечает Telegram-канал «КорпИнфо», в декабре 2020 года Министерство юстиции объявило, что правительство вернуло 51% акций «Бекабадцемента» в рамках мирного урегулирования исковых требований, поданных в 2013 году против Узбекистана казахстанским предпринимателем Владиславом Кимом и ещё 11 гражданами Казахстана в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). Эти граждане через аффилированные структуры владели контрольными пакетами акций «Бекабадцемента» и «Кувасайцемента».

В январе-сентябре выручка чистая прибыль «Кызылкумцемента» снизилась на 215,8 млрд сумов (на 46%) — до 250,3 млрд сумов.