Директор Джизакского цементного завода Исматулла Абдуллаев объяснил выбросы вредных веществ, на которые ранее жаловались местные жители, ранним выходом из строя очистного сооружения. По данным жителей, экологическая ситуация в регионе начала ухудшаться в апреле.

Как сообщила пресс-служба Алмалыкского ГМК в пятницу, 8 сентября работа на заводе был остановлена для проведения ремонта очистного оборудования. На нем в марте 2017 года были полностью заменены 1800 рукавов рукавного фильтра, которые улавливают пыль и газовую смесь, отходящие из вертикальной валковой мельницы и горизонтальной вращающейся печи.

«Данное оборудование было поставлено турецкой компанией Dal Teknik Мakina, которая занималась строительством ДЦЗ, и должно было отработать два года. Однако рукава прослужили немногим более половины этого срока, один за другим стали выходить из строя, что и стало причиной загрязнения окружающей среды», — рассказал Исматулла Абдуллаев.

По его словам, 16 сентября были получены рукава другой модификации, более качественные, в количестве 2000 штук, которые работники сырьевого и обжигового цехов установили за 18 часов.

«Замена производилась под контролем специалистов из Турции. И 18 сентября, после десятидневной остановки, завод был запущен в работу. После замены рукавных фильтров положение с производственными выбросами в атмосферу стабилизировалось», — заявил директор завода.

Гарантийный срок использования новых рукавов — один год, однако при правильной эксплуатации они могут прослужить в два-три раза дольше, отметил он.

«Турецкая компания дополнительно поставила 1850 штук рукавных фильтров. Так что в случае возникновения подобной нештатной ситуации у нас есть все необходимое для ее устранения», — сказал Исматулла Абдуллаев.