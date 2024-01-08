Климатолог, научный исследователь Эркин Абдулахатов в подкасте Lolazor высказался о причинах загрязнения воздуха в Ташкенте.

Про стандарты качества воздуха





В некоторые дни декабря сайт о качестве воздуха в мире IQAir показывал, что воздух в столице Узбекистана «вредный»: концентрация PM2,5 (взвешенных твёрдых микрочастиц размером от 0,001 до 2,5 микрометра) 14 декабря составляла 108,8 мкг/м3, что в 22 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха (5 мкг/м3, а суточная рекомендация — 15 мкг/м3).

Датчик измерения воздуха, установленный на территории посольства США в Юнусабадском районе Ташкента, 22 декабря показывал, что концентрация PM2,5 составляет 335 мкг/м3, или в 67 раз больше годовой нормы.

Эркин Абдулахатов пояснил, что широкое изучение частиц PM2,5 в мире начали с 2010 года. Первый датчик измерения качества воздуха в Ташкенте был установлен в посольстве США в 2017 году, а затем через фонд Zamin датчики установили ещё в четырёх точках столицы. В настоящее время такие устройства размещаются ещё в 8 городах Узбекистана.

Под мировым стандартом приняты результаты исследования учёных США и стран Европы о влиянии пыли на здоровье человека, сказал он. По его словам, в разных странах минеральный состав пыли отличается.

«Например, в арабских странах минерализация пыли небольшая, из-за чего пыль не оседает на одежде и обуви. У нас пыль другая, поэтому мы должны разработать свои стандарты, санитарные правила и нормы, чтобы точнее оценить масштаб влияния. По PM10 у нас есть стандарты, а вот по PM2,5 — нет. Поэтому мы используем мировые стандарты», — отметил он.

Причины загрязнения воздуха в Ташкенте

Смог над Ташкентом, 14 декабря 2023 года. Фото: Эркин Абдулахатов.



Специалист отметил, что сильное загрязнение воздуха во время холодов 21 декабря, когда показатель «вредности» превышал рекомендации ВОЗ более чем в 50 раз, произошло по техногенным причинам. Речь идёт об использовании некачественного бензина Аи-80 в больших объёмах на фоне закрытия газовых заправок, а также использовании мазута и угля в системах отопления, заявил он. Об этом ранее говорил и глава Узгидромета Шерзод Хабибуллаев. До этого министр энергетики Журабек Мирзамахмудов заявлял об увеличении резерва мазута для производства электроэнергии в 7,4 раза — до 340 тысяч тонн.

Климатолог отметил, что вечером потоки ветра направляются в Ташкент с высокогорья, а утром — обратно, в сторону гор. Во время смены этих потоков в столице между 5:00 и 8:00, а затем между 17:00 и 20:00 возникает штиль — безветренная погода.

«Когда возникает безветренная погода, мазут, использованный в котельных, теплоцентралях на периферии города, застывает в воздухе в виде вредного смога, из-за чего датчики показывают большие цифры [загрязнения воздуха]… PM2,5 также изучается по нашим стандартам. Сейчас мы оцениваем по мировому стандарту, который состоит из шести категорий — зелёный, жёлтый, оранжевый, красный, фиолетовый и тёмно-фиолетовый (марун). В тот день мы перешли тёмно-фиолетовый цвет. Это такое загрязнение воздуха, что нужно ходить не в маске, а в противогазе», — заявил он.

Климатолог также отметил влияние географического расположения Ташкента, из-за которого поступающая пыль, выбросы крупных промышленных предприятий в Ахангаранском районе, Ангрене, Алмалыке, предприятий по производству минеральных азотных удобрений в Чирчике оседают в городе.

«Есть учесть розу ветров, то ветер с гор движется вниз со скоростью 4 метра в секунд, в Чирчике замедляется до 3 м/c, затем в Кибрайском районе — до 2,5 м/с, сталкивается с городом и когда доходит юго-запада, Сергелийского, Чиланзарского, Учтепинского районов, переходит в состояние штиля. То есть ветер приносит с востока и северо-востока вредные выбросы с промышленных предприятий и оставляет их в Ташкенте», — рассказал он.

Загрязнение воздуха можно разделить на две группы — естественные и техногенные. Техногенные факторы — использование некачественного бензина, мазута и другие, естественные — опустынивание, изменение климата.

«В западной части нашей страны, на высохшей части территории Аральского моря в Казахстане, где росли пустынные растения, были освоены земли, то есть высажены хлопок, пшеница. Но из-за отсутствия воды эти земли вышли из оборота, теперь там нет растений, которые удерживают песок. Ветер, приходящий с запада, вместе с пылью приносит и пестициды, которые использовались там для выращивания хлопка», — указал он.

По его словам, такая же ситуация может повториться с Мирзачулем (голодная степь), которая охватывает север Зарафшанской долины, восточную и южную часть Нуратинских гор и северо-восточную часть пустыни Кызылкум.

«Мы освоили земли Мирзачуля. Но возникает дефицит воды, и гектары земель постепенно выходят из оборота. Хотя по идее в пустынной местности нужно сажать саксаул, [а не другие культуры]», — отметил он.

Эркин Абдулахатов приветствовал высадку на дне Аралкума саксаула, что уже начало давать эффект, и рост зелёного покрова можно увидеть через специальное программное обеспечение. «Появление зелёного покрова может привести к увеличению дождей», — заявил он.

Причины ухудшения качества сна

Отвечая на вопрос, почему госслужащие выбирают массив Карасу в Мирзо-Улугбекском районе столицы в качестве места проживания, Эркин Абдулахатов отметил, что здесь «много кислорода».

По его словам, несколько научных сотрудников по своей методологи изучило содержание кислорода, азота, углекислого газа. Исследования показали, что в центре Ташкента содержание кислорода составляет около 20% — на 1% ниже, чем средний показатель в мире (21%), а рядом с Министерством транспорта (улица Зульфияхоним) — 20,3%.

«Понижение уровня кислорода становится причиной бессонницы. В целом изменение показателя на 0,1−0,2% оказывает влияние на нас, а теперь представьте большие цифры. В крупных мегаполисах содержание кислорода обычно ниже — около 20,5%, но у нас ниже даже этого показателя, что говорит о сокращении зелени в городе», — заявил он, отметив, что для более точных данных требуется полноценное исследование.

О колебаниях температуры и эффекте саксаула

Саксаул на дне Арала. Фото: Зиновий Новицкий.



По мнению специалиста, власти во время температурных изменений больше внимания уделяют сфере энергетики, хотя сельское хозяйство пострадало не меньше.

«В декабре наблюдалась климатическая карусель — сначала было тепло, потом холодно, а потом снова тепло. Я задал вопрос, в первую очередь, на какую сферу это оказало влияние и провёл опрос среди читателей (Эркин Абдулахатов ведёт канал Uzb_Meteo) . Они подтвердили мою догадку — 64% указали сельское хозяйство. По сравнению с ущербом энергетике сельское хозяйство понесёт ещё больший ущерб в 2024 году», — сказал он.

Эркин Абдулахатов предполагает, что из-за переносимого стресса деревья и растения дадут меньше урожая.

Что касается влияния на экологию, то, в первую очередь, по его словам, необходимо выявить источники загрязнения для более эффективной борьбы с последствиями.

«Например, ситуацию в Казахстане оказывает сильное влияние на Ташкент. Возможно, нам уже сейчас стоит договориться с Казахстаном и сажать саксаул и другие пустынные растения на дне Арала, исходя из особенностей климата… Почему мы не сажаем ёлки в Арале? Почему сажали саксаул? Значит, саксаул даёт эффект», — заявил он.

Программа озеленения Арала началась в 2018 году. «Вы можете спросить у жителя Нукуса и Хорезма, когда в последний раз была пыльная буря? Они скажут: в 2018 году. Прошло 5 лет, они не видели пыльных бурь. Мы наблюдаем за воздушными потоками, которые проходят через Каракалпакстан и Хорезмскую область, и они не поднимают пыль. А дальше в Бухарской, Навоийской и Самаркандской области поднимается пыль и идёт дальше», — указал специалист, отметив, что пустынные растения нужно высаживать и в этих регионах. Об успешном опыте облесения дна Арала ранее рассказывал доктор сельскохозяйственных наук, академик Зиновий Новицкий.

Он также отметил, что крупные многолетние деревья помогают поднимать и удерживать грунтовые воды, благодаря чему повышается влажность и снижается температура воздуха.

Влияние на здоровье

Евгений Сорочин / «Газета.uz».



Климатолог подчеркнул, что такое плохое качество воздуха влияет на здоровье людей, в том числе детей, которые «болеют без конца».

«У меня двое детей. Один родился в Намангане, второй — в Ташкенте за месяц до пыльной бури (тогда люди обращались в больницы — ред.). Когда ему исполнилось месяц, он перенёс эту пыльную бурю и стал склонным к аллергическим заболеваниям. Я сейчас про загрязнение воздуха пылью узнаю через сына без датчиков. Он начинает кашлять, я потом проверяю датчик, который всё это подтверждает. У первого сына такой проблемы нет», — рассказал он.

Эркин Абдулахатов попросил правительство обеспечить соблюдение заключений экологической экспертизы в строительстве, сажать те деревья, которые предназначены для конкретной местности, обращать больше внимания на сельское хозяйство, которое может понести серьёзный ущерб из-за изменения климата, а также принимать правильные решения на фоне ожидаемых рисков и угроз.

Нужно объявить чрезвычайную ситуацию

Пыльная мгла наблюдалась в Ташкенте 11 сентября 2023 года. Воздух был «вредным». Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».



В беседе с «Газетой.uz» Эркин Абдулахатов отметил, что не считает автомобили основным источником загрязнения воздуха в Ташкенте, поскольку весной при таком же топливе и количестве машин датчики показывают зелёный цвет.

«У нас проблема, с которой мы не можем бороться. Мы до сих пор не знаем, что конкретно загрязняет наш воздух. Большие средства тратятся неэффективно. Проблема экологии и окружающей среды может стать ужасающей в ближайшее время… Нужны специалисты, которые решают проблему на основе научных подходов», — сказал он.

Климатолог также высказался о массовом переводе теплиц на угольное топливо, которое противоречит Парижскому соглашению по климату. «Экологи должны были быть против этой идеи. Хорошо, нет газа, нет другого выхода, кроме перехода на уголь, то нужно было сначала установить фильтры, независимо от их стоимости, проверить, а затем переходить», — сказал специалист.