Хокимият Ташкента не выполнил свои задачи, предусмотренные постановлением президента о развитии онкологической службы в Узбекистане. Об этом говорится в решении Комитета по вопросам охраны здоровья граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса, принятом по результатам обсуждения строительства хосписа для взрослых в Ташкенте. Заседание состоялось в парламенте 24 ноября.

Комитет инициировал проверку исполнения постановления президента после статьи «Газеты.uz» «Сухая смерть. Как умирают онкологические больные в Узбекистане и почему государство обязано поддержать их жизнь», опубликованной 8 ноября.

Изначально открытие хосписа для взрослых в Ташкенте намечалось на 2019 год. Из решения (имеется в распоряжении редакции) Комитета по вопросам охраны здоровья граждан следует, что строительство оценивалось в 35 млрд сумов. Стоимость проекта была определена в договоре между инжиниринговой компанией «Служба единого заказчика» при хокимияте Ташкента с генеральным проектировщиком ООО «Lokomotiv Project» и подрядчиком ООО «Comfort Engineering Group». На сегодняшний день из этой суммы освоено 14,83 млрд сумов, говорится в решении комитета.

Создание хосписа в столице необходимо для национального распространения опыта по оказанию хосписной помощи. Сегодня хосписы действуют лишь в Самаркандской и Хорезмской областях. По словам онкологов Яхъё Зияева и Рустама Нарбаева, несмотря на обновлённые протоколы Минздрава, в действующих медучреждениях, а также в областных и районных онкоцентрах не применяются гуманные методы обезболивания. Для внедрения обновлённой системы необходим методологический центр, которым должен стать столичный хоспис. Организовать такой центр в других регионах невозможно из-за централизованной системы управления. До тех пор, пока открытие хосписа в Ташкенте откладывается, ежегодно в муках умирают десятки тысяч взрослых онкобольных и сотни детей.

Яхъё Зияев отметил, что после публикации статьи «Сухая смерть» содействие в открытии хосписа ему предложили министерства юстиции и иностранных дел, посольства Узбекистана за рубежом предложили помощь в налаживании связей с хосписами в различных странах мира.

Яхъё Зияев. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».



«Директор Республиканского онкоцентра Мирзаголиб Тилляшайхов инициировал создание кафедры хосписной и паллиативной службы, — добавил Яхъё Зияев. — Для этого уже готова учебная программа, мы договорились с вузами — с Ташкентским медицинским институтом и Стоматологическим институтом. Но без клинической базы мы не можем открыть эту кафедру. А клиническая база может быть только в хосписе».

В обсуждении поддержки онкобольных участвовали представители министерств здравоохранения, экономики и финансов, а также онкологи Республиканского онкоцентра. Депутаты направляли письма в хокимияты Ташкента и Ферганской области, где открытие хосписа также откладывается. В этих письмах заместителей хокимов по социальным вопросам попросили принять участие в собрании. Однако они отсутствовали, отмечается в решении комитета.

По словам заведующего детским хосписом Taskin онколога Рустама Нарбаева, представитель отдела финансов хокимията Ташкента, участвовавший в заседании онлайн, заявил, что в 2023 году на строительство хосписа столица смогла выделить только 3 млрд сумов.

Рустам Нарбаев. Евгений Сорочин / «Газета.uz».



«Он сказал, что эти деньги закончились, и больше денег нет. — отметил Рустам Нарбаев. — Я спросил, как можно говорить, что нет денег, если проводят какие-то фестивали, концерты, мероприятия .Я каждый божий день отказываю взрослым онкобольным, которым нужна хосписная помощь, потому что не могу принять их в детский хоспис. Вечером того дня я узнал, что хокимият Ташкента выделил почти 12 млрд сумов на проведение ежемесячных встреч „Школа бабушек“, „Чайхана отцов“. Несколько дней спустя кенгаш выделил 5 млрд сумов на покупку саженцев цветов. А на достойный уход из жизни онкобольных у города якобы денег нет».

По словам онкологов, представитель хокимията заверил, что попросит депутатов городского кенгаша выделить бюджет на завершение строительства в первом квартале 2024 года.

По результатам обсуждения Комитет по вопросам охраны здоровья граждан принял решение, в котором просит хокимияты Ташкента и Ферганской области принять меры по созданию хосписов, назначить ответственное за исполнение постановления президента лицо и «предоставить отчёт о проделанной работе к концу первого квартала 2024 года».

«Мне, если честно, не нравится формулировка „предоставить отчёт о проделанной работе“, — поделился Яхъё Зияев. — Но насколько я понимаю, это юридический вопрос: Олий Мажлис не может указывать хокимияту, что делать. Поэтому написали „доложить о проделанной работе“, но контекст такой, что в первом квартале 2024 года должны завершить. Хотя я сомневаюсь, что деньги выделят в первой четверти 2024 года. Потому что бюджет формируется к концу марта. Освоение начинается с апреля. В лучшем случае это дотянется до лета. Если хоспис достроят летом, я буду этому очень рад».

По результатам заседания депутаты также попросили Министерство здравоохранения «принять к сведению необходимость реализации мер по обеспечению хосписов препаратами морфина в форме назального спрея, капель и таблеток».

Рустам Нарбаев отмечал, что в то время как в Узбекистане морфин выпускается в форме ампул для подкожного введения, в развитых странах «обезболивание не ассоциируется с болью», поэтому препарат выпускается в форме капель, спреев и даже пластырей.