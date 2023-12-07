Кенгаш народных депутатов Ташкента 29 ноября принял решение о финансировании покупки саженцев цветов. Документ опубликован на портале E-Qaror.

19 сентября депутаты одобрили выделение 6,2 млрд сумов на расходы, связанные с посадкой сезонных цветов в столице в 2023 году и ещё 5,8 млрд сумов — районным управлениям благоустройства на посадку саженцев цветов (всего — 12 млрд сумов).

Для исполнения сентябрьского решения выделяется 5 млрд сумов специализированным подразделениям и районным отделениям Главного управления благоустройства на расходы, связанные с покупкой саженцев цветов. Это будет финансироваться за счёт местного бюджета, который получил 5 млрд сумов из перевыполненной части доходов республиканского бюджета за третий квартал этого года.

Из этой суммы 1,4 млрд сумов выделяется Специализированному управлению по ремонту ирригационного хозяйства и объектов озеленения, 550 млн сумов — специализированному управлению по благоустройству центральных площадей, 250 млн сумов — специализированному управлению по обслуживанию правительственных объектов, 70 млн сумов — Управлению гражданского обслуживания (всего 2,27 млрд сумов).





12 районных отделений Главного управления благоустройства получают 2,73 млрд сумов: наибольшая сумма выделяется Мирзо-Улугбекскому (500 млн сумов) и Чиланзарскому районам (400 млн сумов), меньше всего — Бектемирскому (100 млн) и Янгихаётскому (130 млн) районам.

«Городской кенгаш ранее одобрил выделение 12 млрд сумов. Теперь по мере необходимости будут выделяться деньги. Сейчас выделяются 5 млрд сумов. После этого должно быть ещё решение хокима о распределении этой суммы, и только после этого будут выделяться средства. При этом хоким может сначала принять решение о выделении 1 млрд сумов, а затем 3 млрд сумов и так далее. По мере необходимости распределяются деньги», — пояснили в пресс-службе хокимията Ташкента.