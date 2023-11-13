Члены Комитета по вопросам охраны здоровья граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса Мавлюда Ибрагимова и Шухрат Абдухалилов посетили детский хоспис Taskin и стройплощадку строящегося хосписа для взрослых. Визит состоялся 10 ноября, сообщил «Газете.uz» онколог Республиканского центра онкологии Яхъё Зияев.

Депутат Мавлюда Ибрагимова в беседе с корреспондентом «Газеты.uz» сообщила, что поводом для посещения объектов стала статья «Сухая смерть. Как умирают онкологические больные в Узбекистане и почему государство обязано поддержать их жизнь», опубликованная в нашем издании 8 ноября.

Напомним, организация хосписной и паллиативной помощи предусмотрена принятым в 2017 году постановлением президента о развитии онкологической службы в Узбекистане. Изначально открытие хосписа для взрослых в Ташкенте намечалось на 2019 год, но с тех пор ежегодно переносится. Создание медучреждения в столице необходимо для национального распространения опыта по оказанию хосписной помощи.

Фото: Хоспис Taskin.

По словам Мавлюды Ибрагимовой, комитет дважды в год разрабатывает план работ по контролю за исполнением законов и подзаконных актов. Однако посещение хосписа Taskin и стройплощадки хосписа для взрослых стало внеплановым.

«Мы решили ознакомиться с ситуацией, изучить её. Всё, о чём вы писали, подтвердилось. Я изучила, что такое хосписы, какими они должны быть. „Зангиата-2“ действительно не соответствует критериям. Она была создана временно для оказания первой помощи при эпидемии», — сказала депутат.

По словам Яхъё Зияева, заведующий хосписом, онколог Рустам Нарбаев объяснил депутатам существующие проблемы финансирования.

Фото: Хоспис Taskin.

«Депутаты заверили, что организация хосписной и паллиативной помощи в стране будет под контролем Законодательной палаты, — сказал Яхъё Зияев. — По результатам проверки дадут дополнительную информацию».

В тот же день члены комитета направили официальный запрос в министерства здравоохранения и финансов с просьбой прислать материалы по строительству хосписа для взрослых, рассказала Мавлюда Ибрагимова.

Фото: Хоспис Taskin.

«В пятницу собираемся пригласить [представителей министерства] к себе. Сегодня они должны были прислать материалы, но пока не прислали, — заявила депутат (разговор состоялся в понедельник, 13 ноября). — В пятницу будем решать вопрос. Рустама [Нарбаева] я, наверное, тоже приглашу. Послушаем, намечается ли выделение денег или нет. Будем отталкиваться от ответа Минфина. Будем стараться по мере возможности довести строительство до конца».