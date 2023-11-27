Кенгаш народных депутатов Ташкента 24 ноября опубликовал итоги исполнения бюджета за первую половину 2023 года.

За шесть месяцев экономика столицы (валовый региональный продукт) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 7,9% — до 83,3 трлн сумов или 7,3 млрд долларов. Доля сферы услуг в ВРП достигла 61,1%, промышленности — 22,4%, строительства — 9,2%.

Объём услуг увеличился на 17,5% — до 85,7 трлн сумов, производство промышленных товаров — 53,5 трлн сумов (+4,5%), строительства — 16,3 трлн сумов.

Доходы республиканского бюджета по Ташкенту за январь-июнь составили 15,8 трлн сумов, что 3% выше прогноза. Хокимият также получил 166,6 млрд сумов из перевыполненной части республиканского бюджета.

Доходы местных бюджетов Ташкента составили 3,97 трлн сумов, что на 16% выше прогноза. При этом упали поступления с оборотного налога — 366,2 млрд сумов (-2%), с налога на прибыль — 228,7 млрд сумов (-9%), с налога на бензин и дизтопливо — 209,5 млрд сумов (-15%), но выросли доходы от подоходного налога — 523,8 млрд сумов (+42%), с налога на имущество юридических лиц — 673,8 млрд сумов (+15%), госпошлин — 251,8 млрд сумов (+23%) и другие поступления — 379,9 млрд сумов (в 2,6 раза).

Расходы местного бюджета составили 5,56 млрд сумов (на 3% ниже прогноза) 5,07 трлн сумов, из этой суммы 2,04 трлн сумов (36,7% всех расходов) были направлены на финансирование социальных затрат, хотя они оказались ниже запланированного прогноза на 75,6 млрд сумов (-4%).

В частности, на сферу образования выделено на 37,9 млрд сумов меньше, чем запланировано в начале года — 324,7 млрд сумов (-10%):

дошкольное образование — 99,4 млрд сумов (-15,8 млрд сумов, или -14%);

общее образование — 206,5 млрд сумов (-21,2 млрд сумов, или -9%);

подготовка кадров — 18,86 млрд сумов (-875 млн сумов, или -4%).

Прогноз по расходам в сфере здравоохранения практически полностью выполнен — 944,7 млрд сумов.

Расходы на медико-социальные услуги составили 56,8 млрд сумов — на 7 млрд, или на 11% ниже плана.

Сфера культуры и спорта получила 134 млрд сумов — на 10,8 млрд, или на 7% меньше прогноза.

Объём пособий семьям с детьми и малообеспеченным семья также оказался ниже запланированных расходов — 103,8 млрд сумов (-6,2 млрд, или -6%).

Расходы на ремонт и обновление лифтов в многоквартирных домах составили 86,6 млрд сумов (-21 млрд сумов / -20%).

На реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение детских садов выделено 19,2 млрд сумов (на 20,6 млрд, или на 52% меньше плана), школ — 107,1 млрд сумов (-27,9 млрд / — 21%), медицинских учреждений — 49,8 млрд сумов (-53,9 млрд / — 52%). За аналогичный период прошлого года хокимият столицы также экономил на этих расходах.

Напомним, что по итогам шести месяцев 2022 года хокимият потратил на благоустройство 784 млрд вместо запланированных 572 млрд сумов (+37%). За первую половину этого года расходы снизились до 456,1 млрд сумов (-160,7 млрд / — 26%).

При этом хокимият не экономил на других расходах, которые не раскрываются и которые составили 293,6 млрд сумов (на 99,3 млрд сумов больше плана, +51%).

Затраты выросли на государственные органы управления — 247 млрд сумов (+11,9 млрд, 5%), на улучшение инфраструктуры махаллей — 92,2 млрд сумов (+20,6 млрд, 29%), строительные работы за счёт дополнительных источников местного бюджета — 134,5 млрд сумов (+35,2 млрд, 35%).





Все районные хокимияты перевыполнили прогнозы по доходам, но потратили меньше, чем планировалось.