Хокимият Ташкента 3 ноября опубликовал на портале E-qaror решения кенгаша народных депутатов столицы о доходах и расходах бюджета за первые шесть месяцев 2022 года, но затем удалил их. После критики общественности документы были восстановлены.

Доходы

Доходы республиканского бюджета по Ташкенту составляли 13,8 трлн сумов, превысив прогноз на 1,4 трлн сумов. При этом в другом решении кенгаша от 3 ноября приводятся другие цифры: доходы — 10 трлн сумов, а перевыполнение прогнозов — 1,1 трлн сумов.

Доходы местного бюджета Ташкента и его районов превысили прогноз на 16% и составили 3,2 трлн сумов. В распоряжении хокимиятов для самостоятельного распределения осталось 412,5 млрд сумов.

Кроме того, за счёт перевыполнения прогноза по налоговым поступлениям бюджет города получил ещё 907 млрд сумов.

Суммарно в распоряжении хокимиятов осталось 1,32 трлн сумов (около 118,3 млн долларов США).

Расходы

Расходы за первое полугодие составили 4,65 трлн сумов, что на 4%, или 182,3 млрд сумов, больше запланированной суммы. При этом заметно сокращение расходов на социальные сферы по сравнению с запланированными суммами.





На социальную сферу и социальную поддержку населения в первом полугодии вместо запланированных 1,68 трлн сумов было потрачено 1,55 трлн сумов, что на 8%, или на 126,6 млрд сумов, меньше.

Наибольшая экономия пришлась на сферу здравоохранения, куда планировалось направить 811,3 млрд сумов, но фактически было израсходовано 749 млрд сумов (-8%, или на 61,5 млрд сумов меньше).

Сфера образования получила 239,9 млрд сумов вместо 288,3 млрд сумов (-17%, или на 48,3 млрд сумов меньше). Дошкольное образование получило финансирования на 22,5 млрд сумов меньше (-24%), общее образование — на 25,8 млрд сумов (-13%), подготовка кадров — на 85 млн сумов (-23%).

Сфера культуры и спорта получила 99,3 млрд сумов (-1,2 млрд сумов), наука — 1,2 млрд сумов (-110 млн сумов), на пособия многодетным семьям и малообеспеченным семьям было направлено 75,8 млрд сумов (-3,3 млрд сумов).

В то же время хокимият не экономил на благоустройстве. Вместо запланированных 572 млрд сумов город потратил на 212 млрд сумов больше — 784 млрд сумов (+37%).

Расходы на дренажные работы составили 6,3 млрд сумов (-119 млн сумов).

На реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение дошкольных образовательных организаций потрачено 25 млрд сумов, что на почти наполовину — 46%, или 21,2 млрд сумов — меньше, школ — 60,9 млрд сумов, -38%, или 37,5 млрд сумов, учреждений здравоохранения — 72,3 млрд сумов, -19%, или 16,9 млрд сумов).

На строительство за счёт дополнительных источников бюджета хокимията было выделено 264 млрд сумов (+38%, или 73,2 млрд сумов).

На асфальтирование центральных улиц направлено 31,8 млрд сумов (+17%, или 4,6 млрд сумов), питьевое водоснабжение и канализацию — 16,9 млрд сумов (+21%, или 2,9 млрд сумов).

Территориальные управления Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды получили 1,6 млрд сумов, что на 33%, или на 826 млн сумов, меньше.

«Прочие расходы» хокимията, которые не детализируются, вместо запланированных 365,9 млрд сумов составили 619,2 млрд сумов (+69%, или на 253,3 млрд сумов больше).

Всего по трём статьям расходов бюджета — благоустройство (784 млрд сумов), строительство за счёт дополнительных источников местного бюджета (264 млрд сумов) и прочие расходы (619 млрд сумов) — израсходовано 1,67 трлн сумов (150,3 млн долларов). Это 35,8% всех расходов местного бюджета.

За счёт дополнительных источников доходов бюджета на организацию лотореи среди вакцинированных от коронавируса выделено 1,14 млрд сумов, в фонд по улучшению облика махаллей при Главном управлении благоустройства — 120 млрд сумов, покупку 10 автобусов SamAuto LE 60 — 9,26 млрд сумов, на покупку двухкомнатной квартиры на улице Махтумкули в Яшнабадском районе — 560 млн сумов, для улучшения финансового состояния газет «Вечерний Ташкент» и «Тошкент окшоми» — 1,1 млрд сумов и профинансированы другие расходы на 2,4 трлн сумов.