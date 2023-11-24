Исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков 23 ноября подписал решение о выделении денег на поддержку представителей старшего поколения.

В нем говорится, что решением кенгаша народных депутатов 22 апреля прошлого года (этот документ найти не удалось) уже выделено 10 млрд сумов столичному отделению фонда «Нуроний» на проведение каждый месяц встреч «Otalar choyxonasi» («Чайхана отцов»), «Uch avlod uchrashuvi» («Встреча трёх поколений»), «Buvijonlar maktabi» («Школа бабушек») и других подобных встреч, а также на разговоры за пиалой чая, награждения и другие мероприятия.

Градоначальник поручил выделить ещё 500 млн сумов за счёт перевыполненной части доходов бюджета за второй квартал для «обеспечения исполнения» постановления президента от 11 марта 2023 года «О дополнительных мерах по всесторонней поддержке и повышению социальной активности представителей старшего поколения», вышеуказанного решения кенгаша и поручения Кабинета министров от 9 апреля 2022 года.

22 июня этого года кенгаш на эти цели также направлял 1 млрд сумов.

Организация мероприятий «Встреча трёх поколений» между пожилыми гражданами, представителями среднего поколения и молодёжью была предусмотрена постановлением президента от 11 марта 2023 года.

Напомним, в махалле «Гулобод» в Шайхантахурском районе Ташкента построили «чайхану отцов» после обращения жителя к президенту.