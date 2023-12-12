Первый заместитель начальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев на пресс-конференции 12 декабря рассказал подробности о рейдах против преступных групп и «уличных банд», передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, ГУВД столицы возбудило 38 уголовных дел, связанных с вымогательством, мошенничеством, хранением оружия, хранением и продажей наркотических средств, хулиганством.

В рамках этих дел задержаны 103 человека, 52 из них заключены под стражу по решению судов, по остальным — ведётся предварительное дознание.

Ранее «Газета.uz» писала, что правоохранительные органы задержали в столице Саидазиза Сайдалиева и Бахтиёра Кудратуллаева, известных по прозвищам «Саидазиз медгородок» и «Бахти Ташкентский», а также десятки человек по подозрению в вымогательстве. Кроме того, был задержан и заключён под стражу предприниматель Салим Абдувалиев, известный как «Салимбай».

Задержанные лица находились под наблюдением правоохранительных органов «не вчера и не сегодня, а в течение нескольких месяцев и лет», подчеркнул Ташходжаев.

«Почему мы работали месяцами и годами? Мы проводим эти [задержания] после того, как мы добываем необходимые и достаточные доказательства по каждому из них [подозреваемых], чтобы быть уверенными, что они не останутся на свободе, запугав потерпевшего и приняв другие меры воздействия…», — сказал он.

Ташходжаев добавил, что в действиях некоторых задержанных содержатся признаки организованной группы: «Вчера следователи на основе дополнительно собранных доказательств предъявили обвинение в отношении нескольких задержанных в том, что они действовали как организованная преступная группа». Судьбу задержанных будет решать следствие и суд, подчеркнул он.

Отвечая на вопросы журналистов, первый замглавы ГУВД отметил, что рейды по борьбе с преступностью не проводятся «для показухи»

«Проблему организованной преступности не решить за 1−2 дня. Проблему организованной преступности не решить за 1−1,5 месяца. Для борьбы с ними нужны месяцы и даже годы. На основе требований в наших нормативных актах, приказах и законах мы берём их под наблюдение, фиксируем их действия и принимаем меры, когда приходит время», — заявил он.

Ташходжаев также уточнил, что рейды не имеют отношения к оперативному мероприятию «Ударные 40 дней», которое проводится ГУВД Ташкента совместно с прокуратурой и Управлением СГБ по столице с 21 ноября, и их проведение «совпало с этой акцией».

В ходе «Ударных 40 дней», по данным, озвученным Ташходжаевым, удалось пресечь 135 случаев незаконного оборота наркотических веществ, 19 случаев — психотропных средств, изъято 3,89 кг наркотиков, почти 11 тысяч сильнодействующих наркотических средств. По этим фактам возбуждены уголовные дела в отношении 116 лиц.

«Это лишь маленькая часть. Маленькая часть. Сейчас найдены новые пути [оборота] этих психотропных веществ… Вы о них знаете, мы тоже боремся с ними и достигли результатов по поимке в двух случаях. Мы говорим о закладчиках, которые [продают наркотики] через интернет, отправляют локацию после поступления денег на карту… Это вызывает сложности, но мы должны с этим бороться», — подчеркнул он.

В своём выступлении Ташходжаев также затронул тему молодёжи, «которая идёт не в том направлении». «Если проанализировать социальные сети, среди молодёжи мало тех, кто стремится стать академиком, инженером, журналистом как вы, сотрудником ОВД как мы. Наоборот, они строят авторитет, окружив себя спортсменами, ездят на красивых машинах, хотят быть выше закона и избегать наказания, следовать каким-то другим правилам и порядкам, которые остались с советских времён. С первого взгляда, возможно, [их] жизнь кажется красивой, но если углубиться в этот вопрос, то можно увидеть совсем другое», — сказал он.

«Если проанализировать уголовные дела [задержанных], то они кормят себя и своих детей, ходят такими красивыми за счёт вымогательства, присвоения денег незаконным образом», — отметил он.