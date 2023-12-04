Следственное управление при ГУВД Ташкента задержало ещё 10 человек по подозрению в преступной деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что они привлечены в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела по части 3 статьи 165 Уголовного кодекса Узбекистана (вымогательство в особо крупном размере).

Список задержанных:

Мирсолих Миркамолович Мирходжаев (1983 года рождения), подозревается в совершении преступлений по части 2 статьи 165 (вымогательство в крупном размере) и части 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);

(1983 года рождения), подозревается в совершении преступлений по части 2 статьи 165 (вымогательство в крупном размере) и части 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц); Лазиз Юнус угли Шомуродов (1995) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) и часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);

(1995) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) и часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц); Шерзод Латифович Самиев (1980) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) и часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);

(1980) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) и часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц); Акрамжон Давлатбой угли Акрамов (1991) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);

(1991) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере); Азизжон Вали угли Алиев (1996) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);

(1996) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере); Равшан Абдурахмон угли Бобоназаров (1995) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);

(1995) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере); Бехруз Холмурод угли Муминов (1995) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере);

(1995) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере); Анвар Бахтиёрович Юлдашев (1986) — часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);

(1986) — часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц); Дилшод Бурибаевич Умирзоков (1988) — часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц);

(1988) — часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц); Сирожиддин Иномжон угли Усманов (1994) — часть 2 статьи 277 УК (хулиганство, совершенное группой лиц).

«Эти лица занимались незаконным получением денежных средств путём угрозы и применения силы», — говорится в сообщении.

Подозреваемые заключены под стражу. Следствие продолжается.

Граждан попросили обращаться в ГУВД, если они пострадали от действий этих лиц, по телефонам: 71−206−45−69, 71−206−49−46 или 102, либо в Telegram 99−370−73−94. Конфиденциальность личности заявителя гарантируется.

Как сообщалось ранее, в Ташкенте правоохранительные органы проводят масштабные рейды по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Оперативные мероприятия направлены на улучшение криминогенной ситуации в столице.

На прошлой неделе сотрудники ГУВД Ташкента также задержали Саидазиза Сайдалиева, известного по прозвищу «Сайидазиз медгородок». По данным ведомства, он и ещё несколько человек заключены под стражу в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве. Сообщается, что они за деньги «выбивали» у людей долги.

3 декабря ГУВД сообщило о задержании Бахтиёра Кудратуллаева, известного по прозвищу «Бахти Ташкентский», и ещё двух лиц, подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере.