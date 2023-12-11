Следственное управление при ГУВД Ташкента задержало ещё четырёх мужчин по подозрению в преступной деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что задержанные подозреваются в совершении преступления по части 3 статьи 165 (вымогательство, совершённое в особо крупном размере) и части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана.

Список задержанных:

Бунёд Тахирович Нармирзаев (1980) — часть 2 статьи 165 УК (вымогательство группой лиц / наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет);

(1980) — часть 2 статьи 165 УК (вымогательство группой лиц / наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет); Санжар Равшан угли Хатамов (1991) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере / наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет);

(1991) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере / наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет); Шукурали Хайдаралиевич Курбанов (1964) — часть 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере / наказывается штрафом от 400 до 600 БРВ или лишением свободы от 8 до 10 лет);

(1964) — часть 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере / наказывается штрафом от 400 до 600 БРВ или лишением свободы от 8 до 10 лет); Рамзес Фикрат угли Шукуров (1971) — часть 5 статьи 273 УК (незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах / наказывается лишением свободы от 10 до 12 лет).

Подозреваемые заключены под стражу, расследование продолжается.

Граждан попросили обращаться в ГУВД, если они пострадали от действий этого человека или членов группы, по телефонам: 71−206−45−69, 71−206−49−46 или 102, либо в Telegram 99−370−73−94. Конфиденциальность личности заявителя гарантируется.

Ранее «Газета.uz» писала о задержании более 75 человек в Фергане и пяти человек в Ташкенте, подозреваемых в различных преступлениях. Масштабные рейды проводятся во всех регионах страны в рамках акции «Ударные 40 дней» по улучшению криминогенной ситуации.