Первый заместитель ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев на пресс-конференции 12 декабря прокомментировал сообщения вокруг предпринимателя Гафура Рахимова на фоне рейдов против преступных групп, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«У нас на сегодняшний день в отношении этого лица (Гафура Рахимова — ред.) не имеется уголовного дела. Это лицо не доставляли [в ГУВД], в розыск не объявляли», — заявил Дониёр Ташходжаев. При этом он не стал говорить, ведётся против него проверка или нет.

В июле 2018 года Генеральная прокуратура Узбекистана исключила имя Гафура Рахимова из списка разыскиваемых лиц. Он возглавил AIBA в ноябре 2018 года. До выборов главы AIBA департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил его в санкционный список. В марте 2019 года Международный олимпийский комитет (МОК) известил Рахимова о том, что его выдвижение на этот пост может повлиять на вопрос сохранения олимпийского статуса бокса. Гафур Рахимов заявил, что обвинения «сфабрикованы и основаны на политически мотивированной лжи».

В апреле 2020 года предприниматель проиграл суд к санкционному отделу Минфина США об исключении его из списка санкций по организованной преступности. Гафур Рахимов на сегодняшний день остаётся в санкционном списке США.

В апреле 2022 года он стал первым вице-президентом Федерации профессионального бокса Узбекистана.