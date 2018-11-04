Гафур Рахимов избран на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Выборы нового главы организации прошли на конгрессе AIBA в Москве 3 ноября.

На пост претендовали два кандидата — Гафур Рахимов и глава Азиатской конфедерации бокса Серик Конакбаев.

За кандидатуру Рахимова было отдано 86 голосов. Всего в голосовании приняло участие 136 делегатов.

В конгрессе участвовал президент Национального олимпийского комитета Узбекистана Умид Ахмаджонов. НОК на своем сайте поздравил Гафура Рахимова с победой.

Гафур Рахимов является членом Исполкома AIBA с 1998 года. С 2001 года работал вице-президентом НОК Узбекистана, в 2005 году был переизбран на эту должность, в 2012 году НОК досрочно прекратил его полномочия в связи со сменой им гражданства. Такое же решение в отношении Гафура Рахимова приняла и Национальная федерации бокса. В январе был назначен на пост и. о. президента AIBA после отставки и. о. президента Франко Фальчинелли.