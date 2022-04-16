На внеочередной конференции Федерации профессионального бокса Узбекистана (ФПБУ) 16 апреля утверждены новый состав Исполнительного комитета, сообщает УзА.

Президентом федерации избран Умид Якубов, до этого работавший генеральным секретарём Международной ассоциации кураша.

Первым вице-президентом ФПБУ избран предприниматель и бывший глава Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов. Вице-президентом стал Зиёвуддин Жоджиниёзов.

В июле 2018 года Генеральная прокуратура Узбекистана исключила имя Гафура Рахимова из списка разыскиваемых лиц. Он возглавил AIBA в ноябре 2018 года. До выборов главы AIBA департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил его в санкционный список. В марте 2019 года Международный олимпийский комитет (МОК) известил Рахимова о том, что его выдвижение на этот пост может повлиять на вопрос сохранения олимпийского статуса бокса.

«Я уже заявлял ранее и хочу повторить сейчас ещё — выдвигаемые против меня обвинения сфабрикованы и основаны на политически мотивированной лжи. Я верю, что правда восторжествует. Тем не менее, я всегда говорил, что никогда не поставлю себя выше бокса, и как президент, я обязан сделать все, что в моих силах, для служения нашему спорту и нашим спортсменам», — отмечал он.

В апреле 2020 года предприниматель проиграл суд к санкционному отделу Минфина США об исключении его из списка санкций по организованной преступности. Гафур Рахимов на сегодняшний день остаётся в санкционном списке США.

В августе 2021 года на спонсорские средства предпринимателя была построена STEM-школа в Куйичирчикском районе Ташкентской области.