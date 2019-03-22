Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов заявил о намерении уйти в отставку, сообщается на сайте AIBA.

Внеочередное заседание исполкома AIBA состоится в выходные по телеконференции, в рамках заседания будет запущен процесс по утверждению временного президента.

«Я проинформировал членов исполкома AIBA о том, что я планирую отойти в сторону с поста президента AIBA в соответствии с Уставом и подзаконными актами AIBA, которые позволяют президенту отказаться от осуществления своих полномочий и быть замененным временным президентом. Я созвал собрание членов исполкома через телеконференцию на эти выходные, для того, чтобы обсудить этот вопрос и инициировать процесс избрания временного президента», — говорится в заявлении Гафура Рахимова.

Гафур Рахимов возглавил AIBA в ноябре 2018 года. До выборов главы AIBA департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список. Также сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) известил Рахимова о том, что его выдвижение на этот пост может повлиять на вопрос о сохранении олимпийского статуса бокса.

«Я уже заявлял ранее и хочу повторить сейчас ещё — выдвигаемые против меня обвинения сфабрикованы и основаны на политически мотивированной лжи. Я верю, что правда восторжествует. Тем не менее, я всегда говорил, что никогда не поставлю себя выше бокса, и как президент, я обязан сделать все, что в моих силах, для служения нашему спорту и нашим спортсменам», — отметил глава AIBA.