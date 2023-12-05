На разработку генерального плана Ташкента с учётом проекта «Новый Ташкент» из местного бюджета столицы будет выделено 40 млрд сумов ($3,25 млн). Депутаты кенгаша народных депутатов города одобрили финансирование 4 декабря.

Решение принято с учётом 73-го протокола о поручениях президента в ходе презентации перспективных проектов и строительства некоторых объектов республиканского значения 17−18 октября прошлого года. Тогда Шавкату Мирзиёеву представили проект генплана Ташкента до 2045 года в институте «ТошкентбошпланЛИТИ». «Газета.uz» детально разбирала этот проект.

В решении исполняющего обязанности хокима Ташкента Шавката Умурзакова от 10 июля этого года отмечалось, что между хокимиятом и ГУП «ТошкентбошпланЛИТИ» заключён прямой контракт, согласно которому на первом этапе за счёт дополнительных источников местного бюджета выделяет 40 млрд сумов.

С учётом генплана Нового Ташкента была предусмотрена разработка предпроектной документации и проведение мероприятий, связанных с организацией тендера для выбора иностранных проектных компаний.

Напомню, 20 июля создана дирекция по строительству города «Новый Ташкент» при Кабинете министров, её возглавил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Давронжон Адилов. При ней организован координационный совет, состоящий из 24 должностных лиц во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым (и. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков — заместитель председателя).

Совет должен координировать работу и определять задача министерств и ведомств, местных хокимиятов, хозобъединений, банков и дирекции, рассматривать проектные предложения инвесторов и утверждать генплан «Нового Ташкента» и вносить в него изменения, а также рассматривать вопросы поэтапного освоения земельных участков и определять начальную стоимость земельных участков, выставляемых на аукцион.

Президент тогда поручил благотворительному общественному фонду «Махалла» совместно с хокимиятом Ташкента до 1 сентября выделить дирекции 50 млн долларов в эквиваленте на безвозмездной основе для налаживания её деятельности за счёт спонсорских средств, аккумулированных на счету фонда «Махалла».

Отметим, фонд «Махалла» является негосударственной некоммерческой организацией, основной целью которой определены поддержка и содействие деятельности сходов граждан и населения, нуждающегося в социальной защите.

В сентябре Шавкат Мирзиёев одобрил объединённый проект Ташкента и «Нового Ташкента», разработанный британской Cross Works.

О Новом Ташкенте

Для реализации этого проекта отобрано 19,7 тысячи гектаров земли в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах Ташкентской области. На первом этапе на площади 2500 га планируется построить жилье и объекты инфраструктуры для 100 тысяч жителей. Дирекция привлекла зарубежные компании, генеральный план, отраслевые планы и целевые программы «разрабатываются на основе успешно апробированных в развитых странах практик», сообщала пресс-служба президента.

Предусматривается, что Новый Ташкент будет «умным» городом и «городом-садом». В административном центре расположатся государственные ведомства, университет Нового Узбекистана, библиотека, исторический музей, дворцы культуры, а также планируется создать деловой и инновационный кварталы, кластеры образования, медицины и туризма.

На площади 420 га будут созданы центральный парк, искусственные каналы и озера между кварталами, аллеи вдоль рек Чирчик и Карасу, а также условия для отдыха людей. Здесь же стартует проект «Зелёный пояс Ташкента».

Мы также писали, что в «Новом Ташкенте» планируется построить единую сеть трамвая и метрополитена, которая будет связана со «старым» Ташкентом.